V Iráne zatvorili pobočku Turkish Airlines pre nenosenie hidžábu

Teherán 9. júla (TASR) - Iránska polícia dočasne zatvorila pobočku tureckých aerolínií Turkish Airlines po tom, čo si zamestnankyne spoločnosti údajne odmietli nasadiť šatku alebo hidžáb, ktorých nosenie je v krajine pre ženy povinné. O situácii v utorok informovali iránske médiá. TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



Polooficiálna iránska tlačová agentúra Tasním uviedla, že policajti dorazili do kancelárie Turkish Airlines v pondelok, aby zamestnankyniam vydali prvé varovanie. Podľa agentúry však pracovníčky, ktoré sú iránskymi občiankami, policajtom odporovali, čo vyústilo až do zatvorenia pobočky. Spoločnosť Turkish Arlines situáciu doteraz nekomentovala.



Podľa Tasnímu pobočka Turkish Airlines môže pokračovať v bežnej prevádzke od stredy, čo však zatiaľ iránska polícia nepotvrdila.



Iránske úrady v uplynulých rokoch zatvorili stovky iránskych podnikov po celej krajine za to, že ich zamestnankyne nedodržiavali prísne pravidlá ohľadom zahalenia vlasov. Zatváranie podnikov sa zintenzívnilo v uplynulých týždňoch v súvislosti s prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v piatok.



Víťazom volieb sa stal reformista Massúd Pezeškiján, ktorý sľúbil, že sa otvorí Západu a zmierni vymáhanie zákona o povinnom nosení šatky alebo hidžábu.



Odpor voči zákonu o nosení prikrývky hlavy vyvrcholil v roku 2022 po smrti 22-ročnej Mahsy Amíníovej. Tá zomrela vo väzbe po tom, ako ju v Teheráne zatkla mravnostná polícia za údajné porušenie týchto pravidiel. Jej smrť vyvolala v Iráne rozsiahle protivládne protesty.