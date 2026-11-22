< sekcia Zahraničie
V Iráne zavedú obmedzenia dodávok elektrickej energie
Teherán v uplynulých rokoch zaviedol podobné opatrenia niekoľkokrát v dôsledku nedostatku paliva v elektrárňach.
Autor TASR
Teherán 22. novembra (TASR) - Irán od nedele zavedie obmedzenia dodávok elektrickej energie. Trvať budú približne dve hodiny, a to každé dva dni. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Vzhľadom na súčasný stav zásobovania palivom bude energetický sektor nútený od nedele zaviesť obmedzenia v distribúcii,“ uviedol v sobotu v štátnej televízii Mohammad Alláhdáh, šéf iránskej národnej energetickej spoločnosti.
Teherán v uplynulých rokoch zaviedol podobné opatrenia niekoľkokrát v dôsledku nedostatku paliva v elektrárňach. V sobotu dopoludnia prezident Masúd Pezeškiján uviedol, že útoky USA a Izraela na iránsku energetickú infraštruktúru ešte viac zhoršili situáciu v energetickom sektore.
Napriek tomu, že Irán disponuje veľkými zásobami ropy a zemného plynu, nedokáže pokryť vlastný dopyt po energii. Zastaralá elektrická sieť má veľký investičný dlh, čiastočne aj kvôli dlhoročným západným sankciám.
„Vzhľadom na súčasný stav zásobovania palivom bude energetický sektor nútený od nedele zaviesť obmedzenia v distribúcii,“ uviedol v sobotu v štátnej televízii Mohammad Alláhdáh, šéf iránskej národnej energetickej spoločnosti.
Teherán v uplynulých rokoch zaviedol podobné opatrenia niekoľkokrát v dôsledku nedostatku paliva v elektrárňach. V sobotu dopoludnia prezident Masúd Pezeškiján uviedol, že útoky USA a Izraela na iránsku energetickú infraštruktúru ešte viac zhoršili situáciu v energetickom sektore.
Napriek tomu, že Irán disponuje veľkými zásobami ropy a zemného plynu, nedokáže pokryť vlastný dopyt po energii. Zastaralá elektrická sieť má veľký investičný dlh, čiastočne aj kvôli dlhoročným západným sankciám.