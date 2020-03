V Iráne zaznamenali ďalších 149 úmrtí

Teherán 20. marca (TASR) - Iránska vláda v piatok oznámila, že za posledných 24 hodín pribudlo ďalších 149 úmrtí na ochorenie COVID-19, spôsobené novým druhom koronavírusu. V Iráne tak dosiaľ evidujú 1433 úmrtí, píše agentúra AFP.



Za ostatných 24 hodín v Iráne tiež pribudlo 1237 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, celkovo ich je 19.644, uviedol námestník ministra zdravotníctva Alí Rezá Raísí.



Tieto údaje boli oznámené v čase, keď sa v Iráne začínajú oslavy perzského Nového roka (Novrúz). Tisíce Iráncov vtedy počas dvojtýždnového sviatočného obdobia navštevujú svoje rodiny.



Iránske úrady tento rok občanov vyzvali, aby za vzdialenými rodinami necestovali a predchádzali tak šíreniu koronavírusu. Zábery, ktoré vo štvrtok večer odvysielala iránska televízia, však zachytili stovky Iráncov opúšťajúcich autami Teherán. Občania tak zjavne neuposlúchli výzvy vlády, konštatovala AFP. Na mýtnych staniciach však vodičom a spolucestujúcim aspoň merali telesnú teplotu.



Občanom sa pri príležitosti začiatku osláv Novrúzu prihovoril v piatok aj iránsky prezident Hasan Rúhání. Povedal, že krajina pandémii koronavírusu odolá. Okrem toho hovoril o amerických sankciách, ktoré Irán taktiež kruto postihli.



"Minulý rok sme čelili dvom veľkým výzvam, ktoré v novom roku budeme musieť poraziť," povedal Rúhání. Irán okrem koronavírusu zvíťazí aj nad sankciami, ktoré poškodzujú jeho ekonomiku, a to tak, že im bude vzdorovať a zvýši domácu produkciu.



V Iráne sa prvý prípad nákazy novým koronavírusom objavil 19. februára v meste Kom. Do konca marca zostávajú v krajine zatvorené školy. Mnohé krajiny s Iránom prerušili dopravné spojenia.



Koronavírusom sa v Iráne infikovali aj viacerí vysoko postavení politici a štátni predstavitelia, napríklad viceprezident Eshák Džahángírí či niektorí ministri. Pozitívne bolo testovaných aj 23 poslancov - dvaja z nich ochoreniu COVID-19 podľahli.



Irán jednou z najviac zasiahnutých krajín na svete. Najviac nakazených evidujú v Teheráne, kde je infikovaných približne 4400 ľudí. Iránske úrady však majú aj pozitívne správy - z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo takmer 6000 ľudí, a to vrátane 103-ročnej ženy, uvádza agentúra DPA.