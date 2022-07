V iránskom Mašhade nebudú môcť cestovať metrom ženy bez hidžábu

Teherán 6. júla (TASR) - Prokuratúra v druhom najväčšom iránskom meste Mašhad žiada, aby ženy bez moslimskej pokrývky hlavy nemohli cestovať metrom. V stredu to uviedli iránske médiá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Zákony v Iráne sa po revolúcii v roku 1979 sprísnili tak, že všetky ženy bez ohľadu na národnosť alebo vierovyznanie musia nosiť hidžáb, ktorý zakrýva hlavu, krk a zároveň aj vlasy.



V Teheráne a iných veľkých mestách to však mnoho žien v uplynulých dvoch desaťročiach úplne nedodržiavalo, vysvetľuje AFP.



Prokuratúra v Mašhade miestneho guvernéra listom vyzvala, "aby ženám, ktoré nemajú islamskú pokrývku hlavy, zakázal vstup do metra," napísal iránsky spravodajský server YJC.ir.



Ak predstavitelia takýto zákaz nezavedú do 6. júla, "budú stíhaní", píše sa v liste.



V Mašhade, hlavnom meste provincie Chorásán Razaví na severovýchode Iránu, stojí mešita imáma Rézu, posvätné miesto šiitských moslimov. Každoročne sem preto prichádzajú zhruba dva milióny pútnikov.



Iránske médiá v utorok uviedli, že úrady v meste Qom nariadili zavrieť tri kaviarne pre zákazníčky bez hidžábu.



V júni zadržala polícia na juhu krajiny niekoľko dievčat, ktoré si na športovom podujatí zložili povinnú pokrývku hlavy, pripomína AFP.