V iránskom prístavnom meste Bandar Abbás došlo k výbuchu
Teherán 31. januára (TASR) – V iránskom prístavnom meste Bandar Abbás pri pobreží Perzského zálivu došlo v sobotu k výbuchu v budove. Príčina explózie zatiaľ nie je známa, informovali štátne médiá.
Iránska štátna televízia uviedla, že k výbuchu došlo v osemposchodovej budove, pričom boli zničené jej dve poschodia, niekoľko vozidiel a obchodov. Na mieste zasahovali záchranárske a hasičské tímy.
Na sociálnych sieťach sa objavili správy, podľa ktorých šlo o útok a jeho terčom bol veliteľ námorníctva Revolučných gárd. Iránska tlačová agentúra Tasnim tvrdí, že tieto správy sú „úplne nepravdivé“.
K výbuchu došlo v čase, keď je situácia v Iráne mimoriadne napätá v súvislosti s nedávnymi masovými protestmi a po tom, ako Spojené štáty nasadili do regiónu skupinu lietadlových lodí. Predchádzala tomu agresívna rétorika prezidenta USA Donalda Trumpa.
Prístav Bandar Abbás sa nachádza na pobreží Perzského zálivu pri strategickom Hormuzskom prielive. Patrí medzi najdôležitejšie iránske medzinárodné prístavy. Dislokovaná je tam aj hlavná základňa iránskeho námorníctva.
