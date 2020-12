V iránskych horách zahynulo najmenej desať horolezcov

Teherán 27. decembra (TASR) – Najmenej desať horolezcov zahynulo a ďalší sú nezvestní po tom, ako výdatné sneženie a lavíny zasiahli horský masív Alborz ležiaci severne od Teheránu, informovali v sobotu iránske médiá.



Veliteľ mimoriadnych operácií v iránskej organizácii Červený polmesiac Mehdi Valipur spresnil, že deväť ľudí zahynulo v horách Alborz a jeden zomrel po prevoze do nemocnice. Skupina horolezcov sa stratila v piatok.



Do pátrania po nezvestných horolezcoch vyslal Červený polmesiac 20 pátracích tímov, ktoré majú so splnením misie problémy pre zlé počasie a sneh.



Irán v posledných dňoch zasiahlo silné sneženie, ktoré viedlo k uzávierkam ciest. Pohorie Alborz má niekoľko lyžiarskych stredísk, ktoré každoročne priťahujú veľké množstvo lyžiarov.



Iránske médiá okrem toho informovali, že po búrkach v Perzskom zálive je nezvestných sedem členov posádky iránskeho nákladného plavidla. Irán v záujme ich záchrany informoval a žiadal o súčinnosť aj pátracie a záchranárske centrály v Ománe, Spojených arabských emirátoch a Pakistane.