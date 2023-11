V írskom Dubline bolo zranených päť ľudí, vrátane malých detí

Policajti zasahujú po vážnom incidente, ku ktorému došlo na Parnell Square East v centre Dublinu krátko po 13.30 h miestneho času vo štvrtok 23. novembra 2023. Päť ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia, vrátane troch malých detí, v centre írskeho hlavného mesta Dublin. Oznámila to polícia a označila to za vážny incident proti verejnému poriadku. Podľa írskych médií všetkých päť ľudí údajne s bodnými zraneniami previezli do rôznych nemocníc v oblasti Dublinu.