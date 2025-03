V Írsku aj USA si oslavami pripomenuli Deň svätého Patrika

New York 18. marca (TASR) - Obyvatelia Írska, Severného Írska aj Spojených štátov si v pondelok oslavami pripomenuli Deň svätého Patrika. Jeden z najväčších a najstarších sprievodov sa konal v New Yorku, podľa organizátorov sa na ňom zúčastnilo približne 150.000 ľudí. Pochody sú určené na pripomenutie si írskeho patróna, ale stali sa oslavou írskeho dedičstva na celom svete, napísala agentúra AP.



Tisícky ľudí vrátane návštevníkov zo zahraničia oblečených vo všetkých odtieňoch zelenej podľa médií zaplnili ulice Dublinu, kde sprievodom vyvrcholil trojdňový festival. Účastníkov sprevádzal zvuk írskej tradičnej hudby, miestnych a medzinárodných pochodových kapiel a nepretržitá zábava.



Podobne to bolo aj naprieč Severným Írskom. V Belfaste podľa stanice BBC panovala karnevalová atmosféra a organizátori hovorili o rôznorodom multikultúrnom podujatí. Oslavy sviatku organizovali aj mestá ako Liverpool, ktoré sa podľa AP takisto zmenilo v dôsledku írskej imigrácie.



V americkom Chicagu sa oslavy Dňa svätého Patrika konali už v sobotu - ako každý rok boli poznačené sfarbením rieky na jasne zelenú farbu. Boston a Philadelphia si túto udalosť pripomenuli v nedeľu.



Deň svätého Patrika je kultúrny, náboženský a štátny sviatok, ktorý sa v Írsku každoročne oslavuje 17. marca na počesť patróna Írska svätého Patrika. Dátum súvisí s úmrtím tohto svätca. Oslavy v USA spopularizovali komunity írskych prisťahovalcov, ktoré v 19. storočí čelili diskriminácii a odporu.