V Írsku sa znova otvoria školy

Dublin 18. augusta (TASR) - Írsko znovu otvorí školy, ktoré boli pre pandémiu nového druhu koronavírusu zatvorené od marca. Oznámil to v utorok írsky premiér Micheál Martin, píše agentúra Reuters.



"Školy sú vo všeobecnosti také dôležité pre deti, spoločnosť, ekonomiku, že chceme, aby sa naše školy znovu otvorili, a naše školy sa znova otvoria," povedal Martin na tlačovej konferencii.



Vláda v Dubline v utorok zaviedla prísnejšie obmedzenia počtu ľudí na verejných zhromaždeniach. Na vonkajších podujatiach sa zníži maximálny počet osôb z 200 na 15 a vo vnútorných priestoroch z 50 na šesť, píše agentúra AFP.



Nové opatrenia, ktoré budú platiť až do 13. septembra, sa nevzťahujú na náboženské obrady vrátane svadieb. Obchody, hotely a reštaurácie zostanú otvorené.



Vláda zároveň vyzvala občanov, aby radšej necestovali prostriedkami hromadnej dopravy. Od starších ľudí sa vyžaduje, aby obmedzili svoje kontakty.



Podľa premiéra je cieľom nových obmedzení zabezpečiť, aby zostali otvorené kľúčové oblasti hospodárstva.



"(Ochorenie) COVID-19 jednoducho nezmizne... nie sme vo fáze, keď by sme sa mohli vrátiť k normálnu," dodal s tým, že krajina sa práve nachádza "v ďalšom kritickom okamihu" koronakrízy.



Írsko dosiaľ zaznamenalo 27.499 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 1775 súvisiacich úmrtí, uvádza ministerstvo zdravotníctva.