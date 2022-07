V Istanbule otvoria koordinačné centrum na vývoz ukrajinského obilia

Istanbul 26. júla (TASR) - Organizácia spojených národov, Turecko, Rusko a Ukrajina otvoria v stredu v Istanbule spoločné koordinačné centrum, ktoré by malo zaistiť obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov.



Turecké ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, v utorok oznámilo, že centrum bude oficiálne otvorené počas stredajšej ceremónie, na ktorej sa zúčastní aj šéf tureckého rezortu obrany Hulusi Akar.



Na vytvorení spoločného koordinačného centra sa dohodli OSN, Turecko, Rusko a Ukrajina v rámci potenciálne prelomovej dohody z minulého piatka. Ukrajinskí predstavitelia v pondelok uviedli, že dúfajú, že prvé lode naložené obilím budú môcť vyraziť z prístavov ešte tento týždeň.



Ukrajina a Rusko podpísali v piatok v Istanbule separátne dohody s OSN a Tureckom, ktoré majú umožniť vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Ukrajinci totiž odmietli podpísať ten istý dokument ako Rusi.



Do Istanbulu v utorok odcestovala ruská delegácia, ktorú podľa agentúry Reuters vedie kontradmirál Eduard Luik. Delegácia sa podľa jeho slov zameria na rýchle vyriešenie otázok, ktoré sú potrebné k praktickej implementácii dohody.



OSN odhaduje, že takmer 50 miliónov ľudí na svete ako priamy dôsledok vojny na Ukrajine čelí "akútnemu hladu". Niekoľko hodín po podpísaní dohôd o vývoze obilia jeho ceny prudko klesli, pripomína AFP. Dohodu však počas uplynulého víkendu ohrozili víkend ruské útoky na ciele v ukrajinskom prístavnom meste Odesa. Kremeľ v súvislosti s nimi vyhlásil, že boli zamerané výlučne na vojenskú infraštruktúru a že dohoda o vývoze obilia musí ostať v platnosti.