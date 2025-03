V Istanbule protestovali proti zadržaniu starostu tisíce ľudí

Istanbul 20. marca (TASR) - Tisícky ľudí napriek zákazu demonštrovali v stredu v tureckom Istanbule po tom, čo tamojšie úrady zadržali starostu tohto mesta Ekrema Imamogla. K zadržaniu tohto vysokopostaveného predstaviteľa tureckej opozície došlo ešte pred jeho nomináciou na prezidentského kandidáta za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP). TASR informuje podľa agentúry DPA.



K protestom sa pridali aj študenti Istanbulskej univerzity. Imamoglu čelí obvineniam vrátane podozrenia z členstva v zločineckej skupine, vydierania, úplatkárstva, podvodu či podpory zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Do ulíc vyšli na protest aj obyvatelia hlavného mesta Ankara. Podľa DPA došlo k potýčkam medzi políciou a študentmi tamojšej univerzity, pričom médiá informovali o zadržaní demonštrantov.



Po rannej policajnej razii v Imamoglovom dome miestne médiá informovali, že operácia súvisí s vyšetrovaním korupcie.



Samotný starosta Istanbulu pred svojím zadržaním vo videu zverejnenom na platforme X uviedol, že pred dverami jeho domu sa nachádzajú stovky policajtov a situáciu označil za "tyraniu", cituje DPA. Následne ho previezli na policajnú stanicu a médiá uviedli, že jeho rezidencia bola prehľadaná.



Jeho strana CHP varovala pred pokusom o prevrat a vyzvala na celoštátne protesty. Štátna tlačová agentúra Anadolu informovala, že spolu s Imamoglom bolo zadržaných ďalších najmenej 86 osôb a vyšetrovanie sa vedie proti dovedna 106 podozrivým.



Immamoglu je považovaný za budúceho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028. Vo vnútrostraníckych voľbách v nedeľu 23. marca by mal byť jediným uchádzačom o prezidentskú kandidatúru za CHP.



Jeho manželka Dilek Imamoglová pripísala zodpovednosť za manželovo zatknutie priamo Erdoganovi.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová označila jeho zadržanie za extrémne znepokojujúce a uviedla, že Turecko ako členská krajina Rady Európy a kandidát na vstup do EÚ musí rešpektovať demokratické hodnoty a predovšetkým práva volených predstaviteľov.



Samotný Erdogan sa už nesmie opäť uchádzať o znovuzvolenie v nadchádzajúcich voľbách v riadnom termíne v roku 2028, len ak by tamojší parlament rozhodol o konaní predčasných volieb, pripomína DPA. Jeho strana a jej spojenci však takéto hlasovanie nemôžu iniciovať bez hlasov opozície.