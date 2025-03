V Istanbule sa koná protest proti zadržaniu primátora Imamogla

Ankara 29. marca (TASR) - Desiatky tisíc ľudí sa v sobotu zhromaždili v tureckom meste Istanbul na proteste proti zadržaniu tamojšieho primátora Ekrema Imamogla. Pokračujú tak najväčšie demonštrácie, aké Turecko zažilo za viac než desaťročie, napísala agentúra Reuters, z ktorej čerpala TASR.



Imamogla, ktorý je hlavným rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zadržali 19. marca v jeho dome na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu. Momentálne je vo väzbe v istanbulskej väznici Marmara s vysokým stupňom ochrany.



Protesty, ktoré následne vypukli a rýchlo sa rozšírili po celej krajine, vyvolali represívnu reakciu vlády, ktorú ostro odsúdili skupiny na ochranu práv a ktorá si vyslúžila kritiku aj zo zahraničia.



Hromadnú demonštráciu na sobotu na ázijskej strane Istanbulu zvolala turecká opozícia. Na zhromaždení "Sloboda pre Imamogla" desaťtisíce ľudí mávali tureckými vlajkami a transparentmi. "Ak spravodlivosť mlčí, prehovorí ľud," stálo na jednom z transparentov, ktoré sa vznášali v dave.



Protesty dosiaľ prebiehali prevažne pokojne. Minister vnútra Ali Yerkikaya však vo štvrtok oznámil, že od ich začiatku zadržali už takmer 1900 ľudí, pričom 260 z nich súdy uväznili až do súdneho konania.



Turecké úrady okrem toho podľa agentúry AFP zakročili aj proti médiám, pričom za päť dní zadržali 13 tureckých novinárov, švédskeho reportéra, ktorý do Istanbulu priletel, aby o nepokojoch informoval, a deportovali spravodajcu stanice BBC. Švéda podľa nepotvrdených informácií obvinili z členstva v teroristickej organizácii a urážky prezidenta.



Imamoglu všetky vznesené obvinenia odmieta. Po vzatí do väzby bol "dočasne" suspendovaný z funkcie primátora Istanbulu, ale jeho opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) ho v ten deň nominovala za svojho kandidáta v prezidentských voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.



CHP, ďalšie opozičné strany, ľudskoprávne skupiny aj západné krajiny podľa Reuters označujú prípad proti Imamoglovi za spolitizovanú snahu zlikvidovať možnú volebnú výzvu pre Erdogana. Vláda akýkoľvek vplyv na justičné orgány popiera a tvrdí, že súdy v krajine sú nezávislé.



Erdogan, ktorý tureckej politike dominuje viac než dve desaťročia, celoštátne protesty označil za "divadlo" a varoval pred právnymi dôsledkami. Takisto obvinil CHP, že "provokuje" Turkov.



Predseda CHP Özgür Özel v rozhovore pre denník Le Monde povedal, že zo sobotňajších demonštrácií plánuje urobiť týždennú záležitosť v mestách po celom Turecku. Ďalšie zhromaždenia sa podľa neho budú konať každú stredu v Istanbule.



"Veríme, že zatýkanie sa odteraz spomalí," povedal pre francúzsky denník s tým, že je "pripravený podstúpiť riziko, že v prípade potreby strávi osem až desať rokov vo väzení". "Pretože ak tento pokus o prevrat nezastavíme, bude to znamenať koniec volebných miestností," varoval.