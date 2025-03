V Istanbule boli opäť protesty proti zadržaniu Erdoganovho oponenta

Istanbul 20. marca (TASR) - Turecká polícia vo štvrtok v Istanbule zasiahla proti demonštrantom, ktorí v blízkosti miestnej radnice protestovali proti zadržaniu primátora Ekrema Imamogla. Ako s odvolaním sa na svojich spravodajcov na mieste uviedla agentúra AFP, policajti použili na rozohnanie davu streľbu gumenými projektilmi a slzotvorný plyn, píše TASR.



Imamogla, ktorý je hlavným politickým rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zadržali v stredu pred úsvitom stovky policajtov. Došlo k tomu štyri dni pred tým, ako mal byť nominovaný za prezidentského kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) vo voľbách, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028.



Zhromaždenie na protest proti Imamoglovmu zadržaniu sa v Istanbule konali už v stredu. Okolo námestia Taksim v centre Istanbulu od stredy zostali policajné zátarasy a okolo radnice sú policajné policajné hliadky, ktoré majú kontrolovať dodržiavanie štvordňového zákazu protestov.



Davu ľudí neďaleko radnice sa prihovoril líder CHP Özgür Özel, ktorý políciu vyzval, aby neprovokovala demonštrantov vypúšťaním slzotvorného plynu alebo gumových projektilov. Varoval, že ak sa tak stane, polícia sa za to bude zodpovedať. V reakcii na to dav skandoval výzvy na Erdoganovo odstúpenie.



Študenti univerzity v istanbulskej štvrti Galatasaray napriek zákazu protestov oznámili, že začali bojkotovať prednášky a niekoľko stoviek z nich sa vydalo aj na protestný pochod ulicami Istanbulu, uviedol spravodajca agentúry AFP.



Do protestov sa zapojili aj študenti Istanbulskej univerzity, ktorá Imamoglovi v utorok odňala titul. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že ide o rozhodnutie s vážnymi dôsledkami, pretože podľa zákona kandidáti na post prezidenta Tureckej republiky musia mať vysokoškolské vzdelanie.



Už v stredu skoro ráno začali úrady v Turecku blokovať prístup k sociálnym sieťam a vo štvrtok boli internetové služby citeľne pomalé a boli problémy aj s pripojením. Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya v tejto súvislosti uviedol, že za zverejňovanie obsahu na internete, ktorý bol úradmi označený za "provokatívny", bolo doteraz zadržaných 37 ľudí.



Podľa ústavy Erdogan, ktorý je prezidentom už jedenásty rok, nemôže v roku 2028 znovu kandidovať. AFP však uviedla, že Erdogan hľadá spôsoby, ako zmeniť ústavu, hoci na to by potreboval podporu opozície. AFP pripomenula, že Erdogan svojho času po 11 rokoch pôsobenia vo funkcii premiéra zmenil ústavu tak, aby v Turecku zaviedol silný prezidentský systém.