V Istanbule sa konala ďalšia schôdzka Erdogana so Sarrádžom

Istanbul 15. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu v Istanbule opäť rokoval s líbyjským premiérom Fájizom Sarrádžom. Ich schôdzka sa konala len niekoľko dní po tom, ako turecký prezident deklaroval pripravenosť vyslať turecké jednotky do Líbye, ak o to Tripolis požiada.



Ako informovala agentúra AFP, rokovanie oboch politikov sa konalo za zatvorenými dverami a nebolo ani v Erdoganovom oficiálnom programe.



Počas predchádzajúceho stretnutia, ktoré sa odohralo 27. novembra v Istanbule, Erdogan a Sarrádž podpísali dohodu týkajúcu sa vojenskej spolupráce a spolupráce v oblasti bezpečnosti a námorného práva.



Námietky proti tejto dohody následne vyjadrili Grécko, Egypt i Cyprus.



K podpísaniu dohody medzi Tureckom a Líbyou pritom došlo napriek výzvam Ligy arabských štátov (LAŠ), aby Líbya - ako člen LAŠ - ukončila spoluprácu s Tureckom na protest proti jeho nedávnej vojenskej ofenzíve proti kurdským silám v Sýrii.



Turecký parlament túto spornú dohodu minulý týždeň odobril. Táto dohoda Turecku umožní prístup do ekonomickej zóny v oblasti Stredozemného mora. Jej schválením tureckí poslanci odmietli námietky Cypru, Egypta, Grécka i konkurenčnej mocenskej základne v Líbyi.



Líbya sa zmieta v chaose od roku 2011, keď tam bol za pomoci NATO zosadený dlhoročný vodca Muammar Kaddáfí. Chaos prerástol v roku 2014 do ozbrojeného konfliktu, v ktorom proti sebe stoja na jednej strane sily verné medzinárodne uznanej vláde a parlamentu a na strane druhej jednotky generála Chalífu Haftara. Proti obom vedú ozbrojený boj islamisti a ich spojenci.



Haftar v roku 2014 vyhlásil vojnu islamským militantom v meste Benghází. Získal si tým podporu mnohých Líbyjčanov nespokojných s politickým a bezpečnostným chaosom, ktorý v ich krajine zavládol v roku 2011 po zosadení a zabití Muammara Kaddáfího.



Kým Saudská Arábia, Egypt a Spojené arabské emiráty podporujú Haftara, ktorý v apríli spustil ofenzívu v snahe zmocniť sa Tripolisu a vyhnať odtiaľ bojovníkov lojálnych medzinárodne uznanej vláde, Turecko a Katar otvorene podporujú Haftarovho rivala Fájiza Sarrádža, predsedu svetom uznávanej líbyjskej vlády.