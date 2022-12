V Istanbule sa zišli tisíce ľudí, aby podporili odsúdeného primátora

Istanbul 15. decembra (TASR) - Tisíce ľudí sa vo štvrtok zhromaždili pred budovou istanbulského magistrátu, aby protestovali proti verdiktu, ktorý by mohol viesť k odvolaniu obľúbeného primátora mesta z funkcie a znemožnil by mu na budúci rok kandidovať v prezidentských voľbách. Podobný protest sa pred magistrátom konal aj v stredu.



Ako pripomenula agentúra AP, súd v Istanbule v stredu rozhodol, že primátor Ekrem Imamoglu pôjde na dva roky, sedem mesiacov a 15 dní do väzenia za to, že v prejave z roku 2019 údajne slovne napadol predstaviteľov tureckej volebnej rady.



Súd tiež rozhodol, že Imamoglu bude mať počas výkonu trestu zakázané vykonávať politickú činnosť.



Opozičné strany, ktoré spochybňujú nezávislosť súdov za čoraz autoritárskejšej vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, tvrdia, že Imamoglovo stíhanie a proces boli pokusom o odstránenie tohto kľúčového oponenta súčasného tureckého lídra.



Primátor má v pláne podať odvolanie proti rozsudku. Očakáva sa, že zostane vo funkcii, kým prípad preskúma vyšší súd.



Erdogan, ktorý je pri moci od roku 2003 - najprv ako premiér a potom ako prezident -, sa v prezidentských voľbách, naplánovaných na jún roku 2023, uchádza o ďalšie päťročné funkčné obdobie. V dôsledku hospodárskych otrasov a prudko rastúcej inflácie však zaznamenal pokles svojej popularity.



Aliancia šiestich opozičných strán vrátane Imamoglovej stredoľavej Republikánskej ľudovej strany (CHP) zatiaľ nenominovala svojho kandidáta, ale prieskumy naznačovajú, že istanbulský primátor má potenciál Erdogana zosadiť.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v New Yorku označila rozhodnutie súdu v Istanbule za porušenie primátorových práv, ako aj za "neodôvodnený a politicky monitovovaný útok na tureckú politickú opozíciu" pred voľbami v roku 2023.



"Rozsudok nad Ekremom Imamoglom je paródiou na spravodlivosť a útokom na demokratický proces, čo dokazuje, že vláda je s blížiacimi sa voľbami v roku 2023 pripravená zneužiť súdy na odstavenie alebo umlčanie kľúčových predstaviteľov opozície," uviedol Tom Porteous, zástupca programového riaditeľa HRW.



Ministerstvo zahraničných vecí USA v stredu uviedlo, že je "hlboko znepokojené a sklamané" výsledkom súdneho procesu.



"Tento nespravodlivý rozsudok nie je v súlade s dodržiavaním ľudských práv, s rešpektovaním základných slobôd a právneho štátu," povedal zástupca hovorcu ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel.



Imamoglu tvrdil, že sa stal terčom útoku kvôli svojmu úspešnému pôsobeniu na poste primátora najľudnatejšieho tureckého mesta.



Imamoglu bol zvolený za primátora Istanbulu v marci roku 2019, čím zasadil ranu Erdoganovej Strane spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá ovládala Istanbul približne štvrťstoročie.



AKP následne tlačila na anulovanie výsledkov volieb v 16-miliónovom meste, pričom sa odvolávala na údajné nezrovnalosti.



Výsledkom opakovania volieb o niekoľko mesiacov neskôr bolo opäť Imamoglovo presvedčivé víťazstvo.



Pred časom bol Imamoglu obvinený z urážky vysokopostavených verejných činiteľov, ktorej sa dopustil 4. novembra 2019, keď v rozhovore s novinármi povedal, že "tí, ktorí zrušili voľby primátora (Istanbulu konané) 31. marca 2019, sú hlupáci"



Minister vnútra Süleyman Soylu ho následne verejne obvinil z "očierňovania" volebnej rady. Imamoglu obvinenia odmieta.