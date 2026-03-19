Štvrtok 19. marec 2026
V Istanbule si demonštranti pripomenuli výročie zatknutia Imamoglua

Na snímke podporovatelia sa účastnia na zhromaždení pri príležitosti prvého výročia zatknutia primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua v Istanbule v stredu 18. marca 2026. Foto: TASR/AP

Imamoglu bol presne pred rokom vymenovaný za kandidáta Republikánskej ľudovej strany (CHP) v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v polovici roku 2028.

Autor TASR
Istanbul 19. marca (TASR) - Tisíce ľudí sa v stredu zhromaždili pred mestskou radnicou v Istanbule, aby si pripomenuli prvé výročie zatknutia primátora mesta Ekrema Imamoglua. Podľa kritikov vládnej moci to bol politicky motivovaný pokus o zmarenie jeho šancí kandidovať proti Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v prezidentských voľbách. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Imamoglu bol presne pred rokom vymenovaný za kandidáta Republikánskej ľudovej strany (CHP) v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v polovici roku 2028.

Dav demonštrantov mával tureckými vlajkami a skandoval „Prezident Imamoglu“. Vo voľbách „vyhráme tým, že budeme klásť odpor,“ kričali.

Päťdesiatštyriročný Imamoglu je vo väzení Silivri neďaleko Istanbulu a je obžalovaný z úplatkárstva, vedenia zločineckej organizácie, sprenevery, vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí, environmentálnych trestných činov a špionáže. Jeho súd sa začal 9. marca a hrozí mu trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.

Neverejný súdny proces „je výsledkom skorumpovaného zmýšľania, ktoré sa smrteľne bojí slobodných a spravodlivých volieb a uchýlilo sa k súdnictvu, aby eliminovalo svojho politického rivala,“ uvádza sa v texte, ktorý napísal Imamoglu a ktorý bol prečítaný na zhromaždení.

Cieľom tohto prípadu nie je hľadanie pravdy ani zabezpečenie spravodlivosti, ale snaha uniknúť obavám z volebnej prehry,“ uviedol.

Po zatknutí pred rokom demonštranti ignorovali zákaz protestov v Istanbule a ďalších veľkých mestách, čo vyvolávalo potýčky s poriadkovou políciou. V rámci tvrdých zásahov bezpečnostných síl zatkli približne 2000 ľudí, medzi nimi študentov, novinárov a právnikov.

Hoci protesty už ustali, CHP pokračuje v organizovaní zhromaždení po celom Turecku, čo v prieskumoch verejnej mienky posilnilo jej postavenie. Od svojho víťazstva v marci 2024 v komunálnych voľbách proti Erdoganovej vládnucej strane AKP čelí problémom s políciou a justíciou. Za mrežami je teraz 15 starostov a primátorov zvolených za CHP.

Analytici tvrdia, že Imamoglu nebude môcť kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Aj keby bol zbavený obvinení z korupcie, čelí závažnejšej právnej prekážke: v súdnom spore je spochybňovaný jeho univerzitný titul, ktorý je zákonnou požiadavkou pre prezidentských kandidátov.
Neprehliadnite

VIDEO: J. Ferenčák vníma vylúčenie z Hlasu-SD ako perzekúciu

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine