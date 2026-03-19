V Istanbule si demonštranti pripomenuli výročie zatknutia Imamoglua
Imamoglu bol presne pred rokom vymenovaný za kandidáta Republikánskej ľudovej strany (CHP) v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v polovici roku 2028.
Autor TASR
Istanbul 19. marca (TASR) - Tisíce ľudí sa v stredu zhromaždili pred mestskou radnicou v Istanbule, aby si pripomenuli prvé výročie zatknutia primátora mesta Ekrema Imamoglua. Podľa kritikov vládnej moci to bol politicky motivovaný pokus o zmarenie jeho šancí kandidovať proti Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v prezidentských voľbách. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Imamoglu bol presne pred rokom vymenovaný za kandidáta Republikánskej ľudovej strany (CHP) v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v polovici roku 2028.
Dav demonštrantov mával tureckými vlajkami a skandoval „Prezident Imamoglu“. Vo voľbách „vyhráme tým, že budeme klásť odpor,“ kričali.
Päťdesiatštyriročný Imamoglu je vo väzení Silivri neďaleko Istanbulu a je obžalovaný z úplatkárstva, vedenia zločineckej organizácie, sprenevery, vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí, environmentálnych trestných činov a špionáže. Jeho súd sa začal 9. marca a hrozí mu trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.
Neverejný súdny proces „je výsledkom skorumpovaného zmýšľania, ktoré sa smrteľne bojí slobodných a spravodlivých volieb a uchýlilo sa k súdnictvu, aby eliminovalo svojho politického rivala,“ uvádza sa v texte, ktorý napísal Imamoglu a ktorý bol prečítaný na zhromaždení.
„Cieľom tohto prípadu nie je hľadanie pravdy ani zabezpečenie spravodlivosti, ale snaha uniknúť obavám z volebnej prehry,“ uviedol.
Po zatknutí pred rokom demonštranti ignorovali zákaz protestov v Istanbule a ďalších veľkých mestách, čo vyvolávalo potýčky s poriadkovou políciou. V rámci tvrdých zásahov bezpečnostných síl zatkli približne 2000 ľudí, medzi nimi študentov, novinárov a právnikov.
Hoci protesty už ustali, CHP pokračuje v organizovaní zhromaždení po celom Turecku, čo v prieskumoch verejnej mienky posilnilo jej postavenie. Od svojho víťazstva v marci 2024 v komunálnych voľbách proti Erdoganovej vládnucej strane AKP čelí problémom s políciou a justíciou. Za mrežami je teraz 15 starostov a primátorov zvolených za CHP.
Analytici tvrdia, že Imamoglu nebude môcť kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Aj keby bol zbavený obvinení z korupcie, čelí závažnejšej právnej prekážke: v súdnom spore je spochybňovaný jeho univerzitný titul, ktorý je zákonnou požiadavkou pre prezidentských kandidátov.
Imamoglu bol presne pred rokom vymenovaný za kandidáta Republikánskej ľudovej strany (CHP) v prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať v polovici roku 2028.
Dav demonštrantov mával tureckými vlajkami a skandoval „Prezident Imamoglu“. Vo voľbách „vyhráme tým, že budeme klásť odpor,“ kričali.
Päťdesiatštyriročný Imamoglu je vo väzení Silivri neďaleko Istanbulu a je obžalovaný z úplatkárstva, vedenia zločineckej organizácie, sprenevery, vydierania, manipulácie s tendrami, prania špinavých peňazí, environmentálnych trestných činov a špionáže. Jeho súd sa začal 9. marca a hrozí mu trest odňatia slobody v rozpätí od 849 do 2430 rokov.
Neverejný súdny proces „je výsledkom skorumpovaného zmýšľania, ktoré sa smrteľne bojí slobodných a spravodlivých volieb a uchýlilo sa k súdnictvu, aby eliminovalo svojho politického rivala,“ uvádza sa v texte, ktorý napísal Imamoglu a ktorý bol prečítaný na zhromaždení.
„Cieľom tohto prípadu nie je hľadanie pravdy ani zabezpečenie spravodlivosti, ale snaha uniknúť obavám z volebnej prehry,“ uviedol.
Po zatknutí pred rokom demonštranti ignorovali zákaz protestov v Istanbule a ďalších veľkých mestách, čo vyvolávalo potýčky s poriadkovou políciou. V rámci tvrdých zásahov bezpečnostných síl zatkli približne 2000 ľudí, medzi nimi študentov, novinárov a právnikov.
Hoci protesty už ustali, CHP pokračuje v organizovaní zhromaždení po celom Turecku, čo v prieskumoch verejnej mienky posilnilo jej postavenie. Od svojho víťazstva v marci 2024 v komunálnych voľbách proti Erdoganovej vládnucej strane AKP čelí problémom s políciou a justíciou. Za mrežami je teraz 15 starostov a primátorov zvolených za CHP.
Analytici tvrdia, že Imamoglu nebude môcť kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Aj keby bol zbavený obvinení z korupcie, čelí závažnejšej právnej prekážke: v súdnom spore je spochybňovaný jeho univerzitný titul, ktorý je zákonnou požiadavkou pre prezidentských kandidátov.