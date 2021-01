V Istanbule zadržali ďalších štrvnásť študentov

Študenti protestujú proti rozhodnutiu prezidenta republiky Recepa Tayyipa Erdogana vymenovať za nového rektora univerzity svojho spojenca Meliha Bulua, 4. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Istanbul 6. januára (TASR) - Štrnásť ďalších ľudí zadržala v stredu turecká polícia v spojitosti so študentskými protestmi na Bosporskej univerzite (Bogaziči Üniversitesi) v Istanbule, čím celkový počet zatknutých dosiahol 36, píše turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.Na záberoch zverejnených súkromnou tlačovou agentúrou Demirören vidno príslušníkov zásahových jednotiek, ako na domoch podozrivých vylamujú dvere a vyvádzajú ich so spútanými rukami do policajných áut, približuje agentúra DPA.Študenti už od pondelka protestujú proti rozhodnutiu prezidenta republiky Recepa Tayyipa Erdogana vymenovať za nového rektora univerzity svojho spojenca Meliha Bulua. Nespokojní študenti tvrdia, že tento krok hlavy štátu je nedemokratický a porušuje akademické slobody.V stredu istanbulský guvernér Ali Yerlikaya oznámil zákaz "všetkých druhov zhromaždení, demonštrácií a pochodov" v celom univerzitnom areáli na európskej strane Istanbulu. Tieto opatrenia zdôvodnil bojom proti šíreniu koronavírusovej pandémie.Študenti však zákaz porušili a začali protestovať pred sídlom rektora. Organizátori vyzvali tiež na protestný pochod, ktorý by sa mal uskutočniť na ázijskej strane Istanbulu.Rebelujúci študenti sa domáhajú práva zvoliť si svojho vlastného rektora a požadujú prepustenie zadržaných.Melih Bulu kandidoval vo voľbách v roku 2015 za Erdoganovu vládnu Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP). Podľa kritikov ide o ďalší príklad Erdoganovho zasahovania do školstva v Turecku. Do júla 2016 boli rektori volení, po neúspešnom pokuse o vojenský prevrat však Erdogan získal právo ich priamo vymenúvať.