V Istanbule zvolili dočasného primátora, opäť sa protestovalo

Istanbul 26. marca (TASR) - Mestská rada v Istanbule v stredu zvolila dočasného primátora, ktorý zastúpi zadržaného Ekrema Imamogla. Proti zatknutiu dôležitej osobnosti tureckej opozície aj napriek zákazu už siedmy deň protestujú tisíce ľudí. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Nový dočasný primátor Nuri Aslan v hlasovaní v 314-člennej istanbulskej mestskej rade získal 177 hlasov. Mesto bude riadiť až do konca mandátu Imamogla. Zvolenie dočasného primátora podľa agentúry Reuters zabráni vláde vymenovať do čela najväčšieho tureckého mesta svojho nominanta.



Republikánska ľudová strana v stredu oznámila, že ďalší nočný protest už nezvolá, ale vyzve ľudí zúčastniť sa na väčšom sobotňajšom zhromaždení. Nie je dosiaľ zrejmé, či do soboty prestanú protestovať aj študenti, ktorí zohrávajú na protestoch dôležitú úlohu a od podporovateľov opozície sa dištancujú.



V Turecku sa najväčšie demonštrácie od ruku 2013 rozhoreli po 19. marci, keď polícia zatkla Imamogla na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya uviedol, že polícia do utorkového poobedia zatkla 1418 demonštrantov, medzi ktorými bolo aj jedenásť novinárov.



Líder opozície Özgür Özel v noci pred istanbulskou radnicou vyhlásil, že zásah proti protestujúcim len posilní celé hnutie. „Pán Erdogan by mal vedieť jednu vec - pre zatknutia nás nebude menej, budeme rásť a rásť a rásť,“ vyhlásil Özel a dodal, že „v istanbulských väzniciach už nie je miesto“.