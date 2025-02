V Izraeli bol pohreb jedného z rukojemníkov, ktorých telá vydal Hamas

Jeruzalem 28. februára (TASR) - Stovky ľudí sa v piatok zišli na štadióne v Tel Avive, aby vzdali hold rukojemníkovi Cachimu Idanovi, ktorého telo palestínske hnutie Hamas vydalo Izraelu v rámci nedávnej výmeny za palestínskych väzňov. Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), po rozlúčke na štadióne, kde hráva Idanov obľúbený futbalový tím, rakvu previezli cez niekoľko miest v strednom Izraeli do kibucu Ejnat, kde ho pochovali vedľa jeho dcéry Maajan. Tú príslušníci teroristického komanda Hamasu zavraždili v deň svojho vpádu na ju Izraela - 7. októbra 2023.



Rodina mala o 49-ročnom Idanovi počas jeho zajatia málo správ. Dostala sa k nej informácia, že v novembri 2023 bol nažive. Očakávalo sa, že bude prepustený v rámci niektorého kola výmen. Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však v piatok uviedla, že Idan bol v zajatí zavraždený.



Idanov únos z kibucu Nahal Oz a zverstvá, ktoré to sprevádzali, si palestínski útočníci nakrútili na video a zverejnili na sociálnych sieťach, píše TOI. Dom Idanovej rodiny, kde zavraždili jeho dcéru, použili ako základňu na zadržiavanie ďalších rodín z kibucu.



Idanovo telo bolo jedno zo štyroch, ktoré Hamas vydal Izraelu v noci na štvrtok výmenou za viac ako 600 palestínskych väzňov. Šlo o poslednú plánovanú výmenu v prvej fázy prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktorá sa začala v januári.



Príbuzní rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v palestínskom Pásme Gazy, zvyšujú tlak na Netanjahua, aby čo najskôr dosiahol prepustenie ich blízkych.



Podľa Izraela je 32 z 59 rukojemníkov, ktorí sú stále v Pásme Gazy, mŕtvych a narastajú obavy o osudy tých zadržiavaných, čo sú nažive. Tieto obavy súvisia so zdravotným stavom troch rukojemníkov, ktorí boli prepustení 8. februára a zo zajatia sa vrátili veľmi vychudnutí.



Podľa podmienok prímeria, na ktorom sa Izrael a Hamas dohodli, má jeho druhá fáza zahŕňať rokovania o ukončení vojny v Pásme Gazy. Jej súčasťou je aj návrat všetkých zostávajúcich žijúcich rukojemníkov a stiahnutie všetkých izraelských jednotiek z palestínskeho územia.



Návrat tiel rukojemníkov, ktorí väznenie u palestínskych radikálov neprežili, sa uskutoční v tretej fáze.



Egyptské štátne médiá vo štvrtok potvrdili, že v Káhire sa za účasti zástupcov Izraela, Kataru a Spojených štátov začali intenzívne diskusie o druhej fáze prímeria.



Hamas v piatok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo tlak na Izrael, aby "bezodkladne" vstúpil do druhej fázy prímeria v Gaze. Táto výzva sa objavila deň pred uplynutím prvej fázy.



"Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo nátlak na sionistickú okupačnú entitu (Izrael), aby sa plne zaviazala plniť svoju úlohu v dohode a okamžite vstúpila do druhej fázy dohody bez akéhokoľvek zdržania alebo vykrúcania," uviedol Hamas vo vyhlásení.