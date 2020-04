V Izraeli bude v posledné dni sviatku pesach platiť zákaz vychádzania

Tel Aviv 14. apríla (TASR) - Úradujúci izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok večer oznámil nový zákaz vychádzania, ktorý má obyvateľom Izraela zabrániť v masových nákupoch a stretávaní sa v širokom kruhu rodiny počas záverečných dní židovského sviatku pesach. Toto nariadenie je súčasťou opatrení prijímaných vládou v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine.



Ako informovala agentúra DPA, zákaz vychádzania bude platiť 36 hodín - od utorka 17.00 h miestneho času do štvrtka 05.00 h. Obyvatelia nesmú v tom čase opúšťať svoje obce a mestá.



Netanjahu od izraelských občanov tiež žiadal, aby slávnostnú večeru v utorok večer slávili len v rámci základnej (nukleárnej) rodiny, teda len v kruhu členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti.



Netanjahu súčasne oznámil, že pekárne sa nebudú môcť otvoriť bezprostredne po pesachu, ktorý sa skončí v stredu po západe slnka. Pesach je známy ako sviatok nekvasených chlebov a je spomienkou na exodus Židov z egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. Židia vtedy nejedia kvasený chlieb, preto si po skončení sviatku zvyknú ísť kúpiť čerstvý chlieb. Netanjahu uviedol, že pekárne budú otvorené až vo štvrtok ráno, aby sa predišlo vytváraniu radov pred nimi v stredu večer.



Netanjahu na obyvateľov svojej krajiny apeloval, aby naďalej dodržiavali a brali vážne nariadenie prijaté vládou v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu v krajine.



Uviedol, že nárast počtu nových pozitívne testovaných sa spomalil, ale "to neznamená, že sa to nemôže vrátiť". Uviedol, že takáto situácia nastala vo viacerých krajinách.



Informoval, že Izrael bude reštrikcie uvoľňovať postupne, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.



Izraelský premiér vyjadril radosť nad znížením počtu nových potvrdených prípadov nakazenia novým koronavírusom, pričom ocenil schopnosť svojej krajiny reagovať na túto krízu rýchlo a pružne, čo "vyvoláva rešpekt u mnohých krajín sveta". Izrael sa stal príkladom, poznamenal Netanjahu.



V snahe zabrániť zopakovaniu veľkého nárastu nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý v Izraeli zaznamenali po sviatku purim začiatkom marca, Izraelčania minulý týždeň - od utorka do piatku - nesmeli opustiť štvrť, kde bývajú. Tento režim bol ešte prísnejší od minulej stredy podvečera do štvrtka rána, keď platil úplný zákaz vychádzania - šlo pritom o sviatočný večer, ktorý sa v Izraeli zvyčajne trávi rodinnou večerou zvanou seder.