V Izraeli demonštrovali za dohodu o prepustení rukojemníkov

Tel Aviv 15. decembra (TASR) - Tisíce ľudí v Izraeli v sobotu demonštrovali za uzavretie dohody, ktorá by viedla k prepusteniu rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Všetci sa zhodneme na tom, že sme doteraz neuspeli a že teraz môžeme dosiahnuť dohodu," uviedol prominentný izraelský herec Lior Aškenazi pred davom, ktorý sa zhromaždil v Tel Avive.



Na pravidelnej demonštrácii vystúpili aj rodinní príslušníci rukojemníkov. Icik Horn, ktorého dvaja synovia, Ejtan a Jair, sú stále zadržiavaní ako zajatci v Pásme Gazy, vyzval na ukončenie vojny proti Hamasu. "Nastal čas konať a priviesť všetkých domov," vyhlásil.



V uplynulých dňoch sa podľa AFP objavuje opatrný optimizmus, že dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov by po mesiacoch neúspešných rokovaní mohla byť konečne na dohľad.



Katar, ktorý sa nedávno vrátil k sprostredkovávaniu vyjednávaní medzi Izraelom a Hamasom, minulý týždeň uviedol, že rozhovory nabrali nový impulz. Zo svojej roly mediátora sa pôvodne stiahol začiatkom novembra, pretože ani jedna zo strán podľa neho neprejavovala vôľu dohodu uzavrieť.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken takisto v sobotu počas návštevy Jordánska vyhlásil, že teraz je ten "správny okamih" na uzavretie dohody.



V Egypte sa zase v sobotu s prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím stretol poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a vyslanec USA pre Blízky východ Brett McGurk. Podľa Sísího kancelárie sa na stretnutí zaoberali "úsilím o dosiahnutie dohody o prímerí a výmene väzňov v Pásme Gazy".



Počas minuloročného útoku na juh Izraela militanti z Hamasu a ďalších spriaznených skupín zavliekli do Pásma Gazy 251 rukojemníkov, z ktorých 96 je stále zadržiavaných. V tomto počte je zahrnutých aj 34 rukojemníkov, ktorých izraelská armáda medzičasom - na základe informácií z hodnoverných zdrojov - vyhlásila za mŕtvych.



Bezprecedentný útok zo 7. októbra 2023 si v Izraeli vyžiadal smrť 1207 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská odveta v Pásme Gazy pripravila o život už najmenej 44.930 ľudí.