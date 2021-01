V Izraeli dostali prvú dávku vakcíny už tri milióny ľudí

Tel Aviv 31. januára (TASR) - Od spustenia očkovacej kampane proti chorobe COVID-19 v Izraeli pred šiestimi týždňami dostali prvú dávku vakcíny už približne tri milióny ľudí, čo je asi jedna tretina tamojšej 9,3-miliónovej populácie. Približne 1,7 milióna Izraelčanov dostalo aj druhú dávku. Oznámilo to v sobotu izraelské ministerstvo zdravotníctva.



Podľa agentúry DPA počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zostáva v Izraeli vysoký - okrem iného v dôsledku toho, že ultraortodoxné židovské komunity ignorujú epidemiologické opatrenia a dostávajú sa do konfliktov s políciou, ktorá sa ich pokúša uplatňovať.



V sobotu úrady hlásili, že za posledných 24 hodín mali 6435 nových prípadov nákazy.



Židovský štát už predtým avizoval, že plánuje zaočkovať všetkých svojich obyvateľov do jari tohto roka.



V Izraeli v súčasnosti platí už tretí lockdown, ktorý úrady tento týždeň ešte sprísnili, keď zrušili takmer všetky medzinárodné letecké spoje do krajiny i z krajiny. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť zavlečeniu ďalších variantov vírusu SARS-CoV-2. Podľa oficiálnych informácií vyvolala mutácia prvýkrát objavená koncom minulého roka v Anglicku až 40 percent nových prípadov nákazy.