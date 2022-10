V Izraeli má bližšie k parlamentnej väčšine blok vedený Netanjahuom

Jeruzalem 26. októbra (TASR) - Strana izraelského premiéra Jaira Lapida by v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách mohla získať rekordný počet mandátov. Celkovo by strany odchádzajúcej koalície mohli v Knesete obsadiť 56 kresiel, ale bližšie k väčšine je opozičná koalícia vedená expremiérom Benjaminom Netanjahuom.



Ako na základe článku z webu denníka The Times of Israel (TOI) informuje agentúra TASR, vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zverejnený v stredu - týždeň pred parlamentnými voľbami.



TOI pripomína, že Izraelčania pôjdu o týždeň odovzdať svoj hlas v piatych parlamentných voľbách za necelé štyri roky.



Z citovaného prieskumu vyplýva, že Lapidom vedená strana Budúcnosť existuje (Ješ Atid) by mohla získať 27 mandátov, čo je jej najvyšší zisk v posledných prieskumoch. Stane sa tak však najmä na úkor jej spojencov - Strany práce a Nového hnutia-Merec.



Celkovo by strany Lapidovej odchádzajúcej koalície mali získať spolu 56 kresiel.



Opozičný blok vedený stranou Jednota (Likud) expremiéra Benjamina Netanjahua a jeho pravicovo-náboženskou alianciou podľa prieskumov stále nedosahuje väčšinu, ale má k nej bližšie ako Lapidov blok zložený z rôznych strán z celého politického spektra.



Prieskum, o ktorom v utorok informoval spravodajský kanál 13, totiž prisúdil Netanjahuovmu bloku 60 kresiel - podobne ako predchádzajúce prieskumy z minulého týždňa. Stále mu tak chýba jedno kreslo k väčšine v 120-člennom Knesete.



Spoločná kandidátna listina arabských strán Chadaš a Ta'al, ktorá nie je spojená so žiadnym zo spomínaných blokov, by mala získať štyri mandáty.



TOI pripomína, že prieskumy verejnej mienky v Izraeli sú často nespoľahlivé, ale môžu mať vplyv na rozhodovanie politikov a voličov pred voľbami.



Nadchádzajúce voľby - piate od apríla roku 2019 - boli vypísané po júnovom páde vlády vtedajšieho premiéra Naftaliho Bennetta, ktorého na tomto poste vystriedal Lapid. Ich vláda prežila rok - po tom, ako sa jej v júni roku 2021 podarilo zosadiť dlhoročného premiéra Netanjahua.