V Izraeli má byť urýchlene renovovaných 4000 protileteckých krytov

Jeruzalem 23. októbra (TASR) - V rámci projektu zameraného na zmapovanie a obnovu tisícov protileteckých krytov v znevýhodnených komunitách na severe Izraela sa po vypuknutí vojny s palestínskym radikálnym hnutím Hamas podarilo za pol druha týždňa renovovať približne 1000 krytov civilnej ochrany. Celkovo ich má renováciou prejsť asi 4000.



Ako v pondelok informoval denník Jerusalem Post (JP), Izrael sa takto pripravuje na prípadné otvorenie frontu aj na severe svojho územia, ak by libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh stupňovalo svoje útoky. Očakáva sa, že prípadná vojna s Hizballáhom by zrejme zahŕňala aj raketové útoky na izraelské obce a mestá.



O renovácie krytov v znevýhodnených štvrtiach v obciach a mestách na severe Izraela sa starajú dobrovoľníci spolupracujúci s najstaršou izraelskou dobročinnosou organizáciou v Británii JNF UK a mimovládnou orgnizáciou Osim Šechuna.



Výkonný riaditeľ izraelského tímu JNF UK Jonatan Galon pre JP uviedol, že problém je "naliehavý", lebo obce a mestá na severe Izraela nie sú pripravené na prípad otvorenia severného frontu.



Apeloval tiež poučiť sa zo skúseností nadobudnutých v roku 2021 počas operácie izraelskej armády nazvanej Strážca hradieb, keď sa pri inšpekcii krytov v mestách na juhu a v centrálnej časti Izraela ukázalo, že mnohé prístrešky sú premenené na sklady, naplnené nepotrebnými vecami z domácností alebo využívané narkomanmi.



"Práve teraz máme ešte čas na to, aby sme pokračovali v práci, vyčistili prístrešky, zabezpečili elektrinu a vodu, vymaľovali a doviezli nevyhnutný nábytok a zásoby," uviedol Galon.



Denník JP uviedol, že polovica krytov vybudovaných v znevýhodnených štvrtiach bola nedávno definovaná ako "nevhodná pre núdzové situácie", pričom 70 percent z nich bolo v zanedbanom stave, 20 percent zabrali obyvatelia danej budovy - napr. na uskladnenie nepotrebných harabúrd - a desať percent malo zastaranú infraštruktúru.