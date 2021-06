V Izraeli obnovili povinnosť nosiť rúška vo vnútorných priestoroch

Jeruzalem 25. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zdravotníctva v piatok znovu zaviedlo povinnosť nosiť rúška v uzavretých verejných priestoroch. Ide o súčasť opatrení proti šíreniu variantu delta nového koronavírusu, ktorý v Izraeli spôsobil opätovný nárast počtu nakazených, informovala agentúra AFP.



Rezort zdravotníctva pristúpil k tomuto kroku po tom, ako štyri dni po sebe bolo potvrdených viac ako 100 nových prípadov nákazy. Takýto počet bol zaznamenaný prvýkrát od apríla. Izrael pritom patrí medzi krajiny s najvyššou úrovňou zaočkovanosti proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19.



Medzi novoinfikovanými je veľké množstvo mladých a nezaočkovaných ľudí. Opätovný nárast nakazených zrejme súvisí so šírením nákazlivejšieho variantu delta, ktorý sa najskôr masovo rozšíril v Indii a donedávna bol preto označovaný ako indický variant.



Povinnosť nosiť rúška v interiéroch bola v Izraeli zrušená len pred desiatimi dňami, do platnosti znovu vstupuje od piatkového poludnia miestneho času (11.00 h SELČ). Rúška sa budú musieť nosiť vo všetkých vnútorných priestoroch s výnimkou vlastnej domácnosti, píše denník The Jerusalem Post.



Výnimku z tejto povinnosti majú deti do sedem rokov či osoby, ktoré nemôžu mať prekryté horné dýchacie cesty zo zdravotných dôvodov.



Ministerstvo zdravotníctva okrem toho odporučilo nosenie rúšok aj na vonkajších hromadných podujatiach. Ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo patria do niektorej s rizikových skupín, by sa na verejných akciách nemali zúčastňovať vôbec.



Už od stredy sa rúška musia nosiť na izraelských hraničných priechodoch, v zdravotníckych zariadeniach a na medzinárodnom letisku pri Tel Avive.



Osoby, ktoré prišli do kontaktu s ľuďmi nakazenými variantom delta, musia ísť opäť do karantény. Táto povinnosť platí i pre ľudí zaočkovaných voči covidu a pre tých, ktorí už toto ochorenie prekonali.



V Izraeli, ktorý má približne deväť miliónov obyvateľov, už prvú dávku vakcíny dostalo viac ako 5,5 milióna ľudí a približne 5,2 milióna dostalo už obe dávky.