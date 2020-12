V Izraeli opäť hrozia predčasné parlamentné voľby

Jeruzalem 1. decembra (TASR) – Izraelský minister obrany Benny Ganc v utorok vyhlásil, že jeho centristická strana Modrá a biela (Kachol lavan) bude hlasovať za návrh zákona o rozpustení parlamentu, ktorý predložila opozícia. Tento krok by znamenal, že Izrael zrejme čakajú štvrté voľby v priebehu dvoch rokov.



Ganc na záver svojho prejavu v parlamente premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi navrhol, aby zabránil rozpusteniu Knesetu a novým voľbám tým, že urobí všetko pre schválenie návrhu štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021 tak, ako to obsahuje koaličná dohoda. Netanjahua obvinil, že odmieta schváliť návrh rozpočtu len preto, aby mu zabránil stať sa v novembri 2021 premiérom.



Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že Ganc by sa premiérom nestal jedine vtedy, ak by koaličná vláda padla preto, že návrh rozpočtu nebol prijatý v stanovenom termíne. Ak rozpočet nebude schválený do 23. decembra, vláda v Izraeli padne automaticky, pripomenul TOI. Izraelský parlament bude o opozičnom návrhu na svoje rozpustenie hlasovať v stredu.



Agentúra DPA upozornila, že aj v prípade úspechu v prvom čítaní sú v Knesete nutné ešte ďalšie dve čítania a až potom budú musieť byť vypísané ďalšie predčasné voľby.



Netanjahu uviedol, že poslanci za jeho stranu Jednota budú hlasovať proti rozpusteniu parlamentu. Znovu zopakoval nutnosť zachovania vlády národnej jednoty v kríze v čase pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. „Teraz nie je čas na voľby, je čas na jednotu," uviedol Netanjahu podľa TOI.



Premiér zopakoval aj svoje obvinenie, že Modrá a biela rozvracia koalíciu zvnútra a od začiatku koaličnej spolupráce porušuje dohody. Zdôraznil, že teraz je potrebný obrat v politike pre dobro izraelských občanov.



Väčšina analytikov sa domnieva, že Netanjahu síce chce predčasné voľby, ale dáva prednosť tomu, aby sa konali neskôr. Podľa analytikov sa tiež zdá, že obe strany sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za rozpad koalície a za reálne riziko, že Izrael zažije ďalšie parlamentné voľby.



Na základe dohody o širokej koalícii, ktorá vznikla ako východisko z krízy po ostatných, opäť patových parlamentných voľbách, sa Ganc má s Netanjahuom v novembri budúceho roku vystriedať na premiérskom poste.