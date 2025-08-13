< sekcia Zahraničie
V Izraeli padajú teplotné rekordy
Mnohé regióny Izraela v súčasnosti trpia extrémnymi horúčavami, ktoré by mali predbežne vyvrcholiť v stredu.
Autor TASR
Tel Aviv 13. augusta (TASR) — Plošná vlna horúčav v súčasnosti sužuje aj Izrael. Na vrchu Sodoma pri Mŕtvom mori bola v noci na stredu nameraná najvyššia minimálna teplota od začiatku meraní, ktorá dosiahla 36,6 stupňa Celzia; predchádzajúci rekord bol 35,5 stupňa. TASR o tom informuje na základe správy webu denníka Jerusalem Post odvolávajúceho sa na izraelskú meteorologickú službu.
Mŕtve more sa nachádza na najnižšom dostupnom mieste na Zemi – približne 440 metrov pod hladinou mora. Vrch Sodoma leží pri juhozápadnom pobreží Mŕtveho mora 226 metrov nad jeho hladinou, no zároveň 170 metrov pod hladinou mora.
Mnohé regióny Izraela v súčasnosti trpia extrémnymi horúčavami, ktoré by mali predbežne vyvrcholiť v stredu. V niektorých vnútrozemských oblastiach vrátane údolia rieky Jordán by sa teploty mali priblížiť k 50 stupňom Celzia – budú to najvyššie hodnoty od roku 1942.
V Jeruzaleme, kde v utorok namerali 41,3 stupňa Celzia, už skoro ráno vystúpila teplota na 35 stupňov, v oblastiach ležiacich južne od Mŕtveho mora namerali 37 stupňov.
V metropolitnej oblasti Tel Avivu bolo v noci okolo 30 stupňov pri 82-percentnej vlhkosti vzduchu.
Meteorologická služba vydala celoštátne varovanie červeného stupňa pred extrémnym tepelným stresom. Zároveň varovala pred dehydratáciou, úpalom, lesnými požiarmi či možnými výpadkami dodávok elektriny. Úrady vyzvali obyvateľov, aby obmedzili pobyt vonku.
Hoci sa od štvrtka očakáva zmiernenie horúčav, teploty zostanú výrazne nad normálom. Výraznejšie ochladenie by malo prísť v sobotu.
