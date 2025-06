V Izraeli po uzavretí vzdušného priestoru uviazlo asi 40.000 turistov

Jeruzalem 16. júna (TASR) - Približne 40.000 turistov uviazlo v Izraeli po tom, čo krajina s platnosťou až do odvolania uzatvorila svoj vzdušný priestor v dôsledku raketových útokov z Iránu, uviedlo izraelské ministerstvo pre cestovný ruch. TASR v pondelok informuje podľa správy portálu Times of Israel (TOI).



Ministerstvo ďalej dodalo, že spustilo virtuálnu kanceláriu, ktorá ponúka informačné služby turistom v Izraeli 24 hodín denne a sedem dní v týždni prostredníctvom digitálnych kanálov, ktoré sú dostupné v hebrejčine i v angličtine.



Rezort uviedol, že je v kontakte so zainteresovanými stranami v cestovnom ruchu vrátane hotelov a iných poskytovateľov ubytovania, aby pomohol turistom s ubytovaním a s ich ďalšími potrebami, píše TOI.



„Snažíme sa tiež pomôcť turistom a predstaviť im aktuálne dostupné možnosti pre držiteľov zahraničných pasov, ako opustiť Izrael cez pozemné hraničné priechody cez Jordánsko a Egypt, ktoré zostali otvorené,“ presnil hovorca izraelského ministerstva pre cestovný ruch.