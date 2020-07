V Izraeli pokračoval súdny proces s premiérom Netanjahuom

Jeruzalem 19. júla (TASR) - V Jeruzaleme pokračoval v nedeľu súdny proces s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý je obvinený z podvodu, prijímania úplatkov a zneužitia dôvery, píše agentúra AP.



Netanjahu sa na jeruzalemskom súde neukázal. Pojednávanie malo stanoviť najmä procesné záležitosti a ďalší postup v prípade. Súd rozhodol, že proces dokazovania sa začne v januári a bude prebiehať trikrát do týždňa. Premiér by sa mal pojednávaní zúčastniť osobne.



Žalobu voči nemu vzniesli oficiálne v januári, začiatok procesu však z pôvodného termínu 17. marca odložili vzhľadom na pandémiu. Pred troma sudcami by mali vypočuť viac ako 300 svedkov.



Premiér údajne prijal drahé dary a pokúsil sa vylepšiť svoj mediálny obraz tým, že bohatým podnikateľom a mediálnym magnátom ponúkal politické a ekonomické výhody.



Netanjahu vinu odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivované trestné stíhanie s cieľom zbaviť sa ho ako vplyvného politika.



Ak by Netanjahua uznali za vinného z úplatkárstva, hrozil by mu trest do desať rokov väzenia. Za podvod a porušenia dôvery by bol maximálny trest tri roky.



Len 11 dní pred nedeľným pojednávaním odstúpil jeden z právnikov, ktorý mal Netanjahua zastupovať.



Podľa denníka The Times of Israel advokát Micha Fetman uviedol, že jeho rozhodnutie súvisí s verdiktom štátneho kontrolného výboru. Ten nevyhovel Netanjahuovej žiadosti, aby mohol prijať takmer tri milióny dolárov od amerického obchodníka Spencera Partricha na pomoc pri financovaní svojej právnej obrany.