V Izraeli pokračovali už ôsmy týždeň po sebe protesty proti reformám

Jeruzalem 26. februára (TASR) - Desaťtisíce Izraelčanov sa v sobotu vybrali do ulíc, aby protestovali proti návrhom súdnych reforiem, ktoré by podľa nich mohli oslabiť pozíciu nezávislého súdnictva v krajine, informuje agentúra DPA.



Protesty proti kontroverzným zmenám, ktoré presadzuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua, sa konali už ôsmy týždeň po sebe. Podľa spravodajského webu denníka The Times of Israel sa sobotňajšieho protestu v Tel Avive zúčastnilo 130- až 160-tisíc ľudí. Zhromaždenia sa však konali aj v ďalších veľkých mestách. Podľa organizátorov sa ich po celej krajine zúčastnilo približne 300,000 ľudí.



Bývalý izraelský premiér Ehud Barak vo svojom prejave na zhromaždení varoval pred štátnym prevratom. Ak budú reformy schválené, musí podľa neho dôjsť k nenásilnému odporu.



Netanjahu medzitým poprel správy, že svojich stúpencov vyzval, aby proti protestujúcim použili násilie.



Navrhované reformy by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou - hlasmi 61 poslancov 120-členného Knesetu. Zmenami by sa aj posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov. Kritici to považujú za ohrozenie demokratickej deľby moci. Obávajú sa tiež, že reformy by mohli Netanjahuovi umožniť vyhnúť sa odsúdeniu v korupčnej kauze, v ktorej čelí obvineniam.