V Izraeli naďalej zatýkajú ľudí podozrivých z napojenia na džihádistov

Jeruzalem 29. marca (TASR) - Izraelská kontrarozviedka Šin Bet a polícia zadržali v noci na utorok najmenej 12 izraelských občanov arabského pôvodu, ktorí sú podozriví z prepojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS).



Informoval o tom v utorok denník The Times of Israel (ToI). Dodal, že k zadržaniu podozrivých došlo v súvislosti s nedeľným útokom v meste Chadera (v arabčine al-Chudajra), pri ktorom boli zastrelení dvaja príslušníci izraelských bezpečnostných zložiek. K zodpovednosti za tento útok spáchaný dvojicou páchateľov sa prihlásil IS.



Izraelské úrady medzičasom o desať dní predĺžili väzbu ďalších piatich osôb, zadržaných v meste Umm al-Fachm krátko po nedeľňajšom útoku.



Podľa zdrojov ToI sa očakáva, že Šin Bet a polícia budú pokračovať v zaisťovaní podozrivých s väzbami na Islamský štát, a to aj vzhľadom na to, že prívrženec džihádistickej skupiny je aj za minulotýždňovým útokom v meste Beerševa.



Izraelský premiér Naftali Bennett v pondelok nariadil bezpečnostným službám, aby zadržali všetkých podozrivých z terorizmu a vzali ich do administratívnej väzby bez toho, aby ich obvinili. ToI v súvislosti s tým dodal, že ide o kontroverznú prax, ktorá sa zvyčajne používa proti Palestínčanom v okupovanom Predjordánsku.



Vo vyhlásení Bennettovej kancelárie sa tiež uvádza, že sa okamžite posilní prítomnosť bezpečnostných síl, pričom osobitne v oblastiach, kde hrozia násilnosti. Táto pohotovosť bude trvať až do Dňa nezávislosti, ktorý sa tento rok v Izraeli začína sláviť večer 4. mája.



Bennettov úrad zdôraznil aj nutnosť monitorovať sociálne siete, aby sa identifikovali zdroje podnecovania a potenciálni útočníci.



Izraelské bezpečnostné zložky varujú pred možným vzplanutím násilia pred moslimským pôstnym mesiacom ramadán i počas neho. Upozorňujú na to, že rizikový je z tohto pohľadu najmä Jeruzalem. Izraelská polícia už vopred oznámila, že tam nebude uvoľňovať bezpečnostné obmedzenia, hoci v minulosti pri príležitosti ramadánu povolila pri Damaskej bráne v Starom meste aj väčšie zhromaždenia moslimských veriacich.