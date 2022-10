V Izraeli pred voľbami posilnili bezpečnosť

Tel Aviv 31. októbra (TASR) - Izrael v súvislosti s utorkovými predčasnými parlamentnými voľbami sprísnil bezpečnostné opatrenia. V deň volieb bude do hliadkovania nasadených zhruba 18.000 príslušníkov bezpečnostných síl. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu polície.



V poradí už piatych parlamentných voľbách konaných v priebehu necelých štyroch rokov pôjde odovzdať svoj hlas približne 6,8 milióna Izraelčanov.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky by sa strana Jednota (Likud) expremiéra Benjamina Netanjahua opäť mohla stať najsilnejšou v 120-člennom Knesete. Podľa DPA však nie je jasné, či by Netanjahuova koalícia dosiahla väčšinu. Z prieskumov vyplýva, že by jeho blok mohol získať 60 kresiel, čo by opäť vytvorilo patovú situáciu.



Nadchádzajúce voľby – piate od apríla roku 2019 – boli vypísané po júnovom páde vlády vtedajšieho premiéra Naftaliho Bennetta, ktorého na tomto poste vystriedal Jair Lapid. Ich vláda prežila rok – po tom, ako sa jej v júni roku 2021 podarilo zosadiť dlhoročného premiéra Netanjahua.