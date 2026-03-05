Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Izraeli pristáli prvé repatriačné lety

Lietadlá s izraelskými občanmi pristáli na Letisku Bena Guriona, ktoré ostáva naďalej uzavreté pre komerčnú dopravu.

Jeruzalem 5. marca (TASR) - Vo štvrtok v Tel Avive pristáli prvé dva repatriačné lety od uzavretia izraelského vzdušného priestoru pre vojnu na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lietadlá s izraelskými občanmi pristáli na Letisku Bena Guriona, ktoré ostáva naďalej uzavreté pre komerčnú dopravu. Prvý let národného dopravcu El Al Airlines smeroval z Atén a druhý prevádzkovaný spoločnosťou Israir z Ríma, oznámilo izraelské ministerstvo dopravy. Každý z nich prevážal 170 pasažierov.

Ministerka dopravy Miri Regevová už skôr oznámila, že izraelský vzdušný priestor sa „postupne“ otvorí v noci zo stredy na štvrtok. Pre komerčné lety však zostáva uzavretý aj naďalej. Izrael k zatvoreniu svojho vzdušného priestoru pristúpil v sobotu po začiatku vojenskej operácie proti Iránu.

„Robíme všetko, čo sa dá, aby sme bezpečne priviezli domov všetkých Izraelčanov,“ povedala Regevová podľa vyhlásenia ministerstva.
