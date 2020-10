V Izraeli pristálo prvé komerčné lietadlo Spojených arabských emirátov

Tel Aviv 19. októbra (TASR) - Prvý komerčný let do Izraela, ktorý vypravil dopravca zo Spojených Arabských Emirátov (SAE), pristál v pondelok na letisku neďaleko Tel Avivu. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o ďalší krok v procese normalizácie vzťahov medzi oboma krajinami.



Let číslo 9607 leteckého dopravcu Etihad Airways pristál krátko po 7.00 h miestneho času na telavivskom medzinárodnom letisku Bena Guriona. Boeing 787 Dreamliner vzlietol v pondelok z metropoly SAE Abú Zabí s členmi izraelskej delegácie zloženej z predstaviteľov cestovného ruchu a turizmu.



Etihad plánuje do Izraela v blízkej budúcnosti vypravovať aj pravidelné lety a za týmto účelom spúšťa aj webovú stránku v hebrejčine. Tieto aerolínie už tento rok vyslali do Tel Avivu neoznačené nákladné lietadlo naložené pomocou pre Palestínčanov zameranou na boj proti koronavírusu.



Už v auguste sa uskutočnil prvý priamy komerčný let na trase Tel Aviv-Abú Zabí, ktorý vypravil izraelský letecký dopravca El Al. Na palube sa vtedy nachádzali vysokopostavení členovia izraelskej a americkej delegácie.



Izrael a SAE sa predtým dohodli na normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami, čo spečatili v polovici septembra podpisom príslušnej dohody vo Washingtone. Rovnakú dohodu s Izraelom v ten istý deň (15. septembra) podpísal aj Bahrajn.



SAE a Bahrajn sú v poradí treťou a štvrtou arabskou krajinou, ktoré sa rozhodli nadviazať oficiálne vzťahy s Izraelom. Egypt podpísal s Izraelom mierovú dohodu v roku 1979 a v roku 1994 ho nasledovalo Jordánsko.