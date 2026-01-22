< sekcia Zahraničie
V Izraeli protestovali proti násiliu v arabských komunitách
Pochod v meste Sachnín sa konal súbežne s generálnym štrajkom v arabských mestách a obciach po celej krajine.
Autor TASR
Jeruzalem 22. januára (TASR) - Tisíce ľudí sa vo štvrtok zišli v meste Sachnín na severe Izraela, aby protestovali proti údajnej nečinnosti izraelskej polície pri riešení prudko rastúcej násilnej kriminality v arabských komunitách.
Pochod v meste Sachnín sa konal súbežne s generálnym štrajkom v arabských mestách a obciach po celej krajine, ktorých účastníci tiež vyzývali na riešenie problému so zločinnosťou v komunitách izraelských Arabov.
Niektorí demonštranti niesli fotografie ľudí zavraždených za uplynulý rok, napríklad lekára Abdalláha Umara, ktorého podľa izraelského ministerstva zdravotníctva útočníci zabili vo februári 2025 v jeho ambulancii v obci Kafr Jásíf.
Od začiatku roka 2026 bolo zabitých najmenej 20 arabských občanov Izraela. Rok 2025 však prekonal všetky doterajšie rekordy – zavraždených bolo 258 ľudí z tejto komunity, uviedla Jael Agmonová z hnutia, ktoré sa snaží spájať arabských a židovských občanov Izraela.
„V posledných rokoch vidíme, že kriminalita v arabskej spoločnosti aj v rámci Izraela rastie a polícia sa ju nesnaží potláčať,“ upozornila 24-ročná Mína Aláa Aldínová, generálna tajomníčka Komunistického zväzu mládeže. „Žiadame zmenu systému,“ dodala.
Rula Daúdová, ktorá spolupredsedá spomínanému hnutiu, uviedla, že „v každej arabskej domácnosti panuje smútok alebo strach“. Vyzvala však „nevzdať sa, pretože ak sa nepostavíme tejto vláde my sami, nikto nám nepomôže.“
Arabskí občania Izraela sú Palestínčania, ktorí zostali na území dnešného Izraela po jeho vzniku v roku 1948. Tvoria približne 20 percent populácie krajiny. Mnohí z nich žijú na severe Izraela, najmä v oblasti Galiley, kde sa nachádza aj mesto Sachnín.
