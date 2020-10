V Izraeli recyklujú lekárske rúška ako kvetináče na sadenice

Tel Aviv 27. októbra (TASR) - Riaditeľ semenárskej škôlky na juhu Izraela prišiel na spôsob, ako zrecyklovať už použité jednorazové rúška - zistil, že sú skvelou náhradou za kvetináče na klíčenie semien, odrezkov stoniek alebo listov či cibúľ. Napísal o tom v utorok denník The Times of Israel.



Pablo Chercasky vysvetlil, že každý deň počas koronakrízy používa jednorazové rúško a vždy, keď ho odkladal, premýšľal, ako by sa dalo znova použiť.



"Čo sa dá robiť, som Poliak, nič nevyhadzujem," vtipkoval Chercasky v narážke na známy stereotyp, že poľskí Židia hromadia veci, lebo by sa im ešte niekedy v živote mohli zísť.



Takto aj dostal nápad použiť rúška na pestovanie rastlín namiesto kvetináčov, ktoré treba kupovať.



Chercasky zviazal gumičky dvoch rúšok, takže vytvorili misku. Tú zaplnil zeminou a zasadil rastlinu na skúšku. Odvtedy používa tento "vynález" na klíčenie semien, pestovanie malých sadeníc kríkov a stromov i odrezkov, ktoré pre svoje korene ešte nepotrebujú hlbokú nádobu. Podľa neho je rúškový kvetináč ideálny na pestovanie byliniek, ako je mäta a bazalka.



Kvetináče z rúšok by mali byť v ideálnom prípade umiestnené na mriežke nad táckou hlbokou jeden až dva centimetre. Po počiatočnom zalievaní zhora je možné ich zavlažovať aj zospodu, vodou v miske, kedykoľvek je to potrebné.