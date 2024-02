V Izraeli sa konali ďalšie demonštrácie proti Netanjahuovi

Tel Aviv 25. februára (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu večer vo viacerých izraelských mestách za prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas a proti vláde premiéra Benjamina Netanjahua. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



V Tel Avive sa skupina demonštrantov pokúsila zablokovať diaľnicu. Polícia podľa tamojších médií použila vodné delá na to, aby ich rozohnala.



Ďalšie zhromaždenia sa konali v Haife, Beeršebe a v meste Cézarea pred Netanjahuovou súkromnou vilou.



Rastúci počet odporcov Netanjahua ho obviňuje zo zlého riadenia štátu pred a po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra minulého roka. Kritici izraelskému premiérovi vyčítajú, že pri prijímaní dôležitých rozhodnutí podriaďuje všetko vlastnému politickému záujmu.



Pri útoku na Izrael zabili komandá Hamasu vyše 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, do čoho však zarátavajú aj približne 30 pravdepodobne mŕtvych.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 29.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí.



Hamas počas novembrového dočasného prímeria prepustil desiatky rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov zadržiavaných vo väzniciach v Izraeli. Následne však vyhlásil, že zvyšných rukojemníkov neprepustí, kým sa izraelská armáda nestiahne z Pásma Gazy.