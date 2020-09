V Izraeli sa konali protesty proti obmedzeniu demonštrácií

Jeruzalem 29. septembra (TASR) - Stovky vodičov motorových vozidiel protestovali v utorok v Jeruzaleme proti navrhovanému opatreniu, ktorého cieľom je obmedziť verejné demonštrácie počas aktuálne platného celonárodnému lockdownu v Izraeli, zavedeného z dôvodu pandémie koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Veľká kolóna áut blokovala ulice obklopujúce izraelský parlament (Kneset) a ľudia demonštrovali aj na námestí pred budovou parlamentu, kde poslanci rokovali o opatrení, ktoré by zabránilo konaniu pravidelných protestov pred rezidenciou premiéra Benjamina Netanjahua.



Na mnohých z vozidiel boli uviazané izraelské alebo čierne vlajky, ktoré sú jedným zo symbolov súčasného protestného hnutia. Demonštranti Netanjahua, ktorý čelí obvineniam z korupcie, vyzývajú, aby odstúpil zo svojho postu, pričom argumentujú aj tým, že nezvláda krízu spôsobenú pandémiou COVID-19.



Netanjahu, podľa ktorého verejné demonštrácie predstavujú hrozbu pre verejnú bezpečnosť, varoval, že v krajine vyhlási výnimočný stav, aby mohol zastaviť nepokoje. Jeho politickí oponenti ho však obviňujú z toho, že pandémiu zneužíva ako zámienku na zastavenie demonštrácií proti svojej osobe.



V piatok 18. septembra začala v Izraeli platiť druhá celoštátna karanténa zavedená na celé súčasné trojtýždňové židovské sviatočné obdobie. Tento lockdown by mal trvať do 11. októbra, izraelský minister zdravotníctva Juli Edelstein však v utorok v rozhovore pre tamojší štátny rozhlas Kan uviedol, že sa jeho platnosť pravdepodobne predĺži. "Neexistuje žiaden scenár o tom, že o desať dní všetko odvoláme a povieme: už je po všetkom, všetko je v poriadku," zdôvodnil Edelstein, ktorého citovala agentúra AFP.



Minulý piatok sa zavedené opatrenia ešte viac sprísnili po tom, čo sa počas prvých ôsmich dní nepodarilo znížiť počet nakazených. Ten je aktuálne najvyšší na svete v prepočte na počet obyvateľov. Zatvorené sú školy, obchodné domy, reštaurácie, stovky podnikov a väčšina pracovísk.



Izrael eviduje viac ako 233.000 osôb nakazených koronavírusom a 1507 úmrtí, vyplýva z údajov tamojšieho rezortu zdravotníctva.