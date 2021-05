V Izraeli sa obnovilo pochovávanie obetí tragédie na hore Meron

Jeruzalem 1. mája (TASR) - Po západe slnka sa v sobotu v Izraeli začali ďalšie pohreby obetí tlačenice, ku ktorej došlo v noci na piatok počas náboženskej púte na horu Meron na severe krajiny. Informoval o tom denník The Times of Israel. Celkovo tam prišlo o život 45 ľudí a ďalších okolo 150 ich utrpelo zranenia.



Ústavy súdneho lekárstva sa tiež vrátili k identifikácii tiel obetí. V niektorých prípadoch bude stotožnenie možné len pomocou odtlačkov prstov, analýzy DNA alebo zubnej karty, informovalo ministerstvo vnútra.



Niekoľkohodinovú prestávku v pochovávaní a identifikácii tiel si vynútil najvyšší rabín, ktorý to zdôvodnil sviatočným dňom - šabatom, keď sa bežný život v ortodoxnej komunite v Izraeli prakticky zastaví.



Do piatku večera, keď sa šabat začal, bolo identifikovaných 32 zo 45 tiel obetí a 22 ich bolo vydaných príbuzným na pochovanie.



Židovská tradícia vyžaduje, aby mŕtvi boli pochovaní čo najskôr po svojom skone. Rodiny, ktorých blízki boli identifikovaní, sa náhlili s usporiadaním pohrebných obradov tak, aby telá boli pochované ešte pred dňom odpočinku, ktorý sa začal v piatok medzi 18.40 h a 19.00 h miestneho času, v závislosti od času západu slnka v rôznych mestách.



K tlačenici došlo v noci na piatok počas slávenia sviatku Lag ba-omer, keď sa desaťtisíce zväčša ultraortodoxných veriacich zišli na hore Meron, kde sa nachádza hrobka rabína Šim'ona bar Jochaja, talmudistu z 2. storočia, ktorému je pripisované autorstvo spisu Zohar (Žiara), najdôležitejšieho diela židovskej mystiky. Lag ba-omer sa zvyčajne slávi na výročie smrti tohto učenca.



Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa polície sa panika začala v okamihu, keď sa niekoľkí ľudia pošmykli pri výstupe po úzkom a strmom chodníku s kovovým povrchom a dominovým efektom spadli aj ľudia za nimi.



Denník The Times of Israel napísal, že očití svedkovia vinia políciu, ktorá podľa nich blokovala kľúčovú únikovú cestu, pričom tá sa už roky považovala za potenciálne problémové miesto týchto zhromaždení.



Podľa denníka sa polícia najnovšie obáva, že v nadchádzajúcom týždni by sa na horu Meron mohli hrnúť desaťtisíce ľudí, aby vzdali úctu zabitým a zraneným pri katastrofe vo sviatok Lag ba-omer.



Existuje obava, že tento nápor by opäť mohol viesť k zraneniu veľkého počtu ľudí, preto polícia posilnila svoju prítomnosť v tejto lokalite.



Medzičasom polícia i armáda potvrdili, že ich príslušníci vyslaní v noci na piatok v rámci záchrannej operácie na miesto tragédie boli terčom fyzických i verbálnych útokov zo strany príslušníkov komunity charedim - ortodoxných židovských veriacich, z ktorej pochádzala väčšina účastníkov púte.



Viaceré vojačky svojim veliteľom hlásili, že ortodoxní muži ich kopali, pľuli na ne a nepriali si, aby sa dotýkali zranených mužov alebo mŕtvych tiel. Armáda vo svojom vyhlásení toto správanie dôrazne odsúdila.



V Izraeli medzičasom silnejú hlasy po tom, aby tragédiu v Merone vyšetrovala štátom zriadená komisia.



Bývalý policajný komisár Šlomo Aharoniški v televíznom rozhovore upozornil, že polícia, ktorej je pripisovaná časť viny, nemala dohľad nad areálom, kde sa tragédia odohrala. Vysvetlil, že miesto na hore Meron, kde sa nachádza rabínova hrobka, je "akýmsi extrateritoriálnym priestorom, nad ktorým majú úplnú kontrolu organizátori" z radov komunity ultraortodoxných židov.



Aharoniški uviedol, že kým bol vo funkcii, každý rok sa im na polícii veľmi uľavilo, keď sa každoročné slávnosti Lag ba-omer zaobišli bez fatálnych udalostí. On i bývalý veliteľ polície pre Severný dištrikt Dan Ronen tvrdia, že nevyhovujúca infraštruktúra v Merone a masy ľudí, ktorí sa v nej schádzajú, vyvolávajú v polícii už roky veľké obavy.