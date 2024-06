V Izraeli sa opäť konali masové protivládne protesty

Tel Aviv 9. júna (TASR) - Niekoľko hodín po vyslobodení štyroch rukojemníkov izraelskou armádou vyšli znovu do ulíc Tel Avivu desaťtisíce ľudí, ktorí na protivládnom proteste vyzývali na prijatie dohody o prepustení zvyšných zajatcov odvlečených militantmi do Pásma Gazy po vlaňajšom útoku na Izrael.



Ako informovala agentúra DPA, protivládne demonštrácie sa konali aj v ďalších izraelských mestách vrátane Haify a Jeruzalema, kde tisíce protestujúcich požadovali nové voľby a dohodu o rukojemníkoch.



Na demonštrácii v Tel Avive sa strhla potýčka s políciou, keď sa protestujúci pokúsili zablokovať diaľnicu. Podľa izraelských médií polícia na rozohnanie davu použila vodné delá.



V priebehu uplynulých mesiacov sa takéto masové protesty konajú pravidelne. V sobotu im predchádzalo vyslobodenie štyroch rukojemníkov počas operácie izraelskej armády v centrálnej časti Pásma Gazy, po čom člen izraelského vojnového kabinetu Benny Kanc odložil svoje očakávané odstúpenie z vlády.



Medzi vyslobodenými rukojemníkmi sú traja muži a jedna žena vo veku 22 a 41 rokov. Izraelská armáda ich previezla do nemocnice na lekárske vyšetrenie, podľa agentúry DPA sú v dobrom zdravotnom stave. Militanti palestínskeho hnutia Hamas ich podľa armády uniesli z hudobného festivalu Nova po bezprecedentnom útoku na Izrael 7. októbra 2023.



Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že pri sobotňajšej záchrannej operácii izraelských jednotiek v oblasti utečeneckého tábora Nusajrát zahynulo vyše 200 Palestínčanov a ďalších 400 sa zranilo.



Podľa hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu - Brigád Izaddína Kasáma - bolo pri izraelskej operácii zabitých aj niekoľko rukojemníkov. Hovorca izraelskej armády to označil za "očividnú lož".



Izraelská armáda tvrdí, že v Pásme Gazy sa stále nachádza 120 rukojemníkov, ktorých palestínske komandá po útoku na Izrael odvliekli do pobrežnej enklávy. Existujú však obavy, že väčšina z nich je už po smrti, dodala DPA.