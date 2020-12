V Izraeli sa proti COVID-19 začne očkovať skôr ako 27. decembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 13. decembra (TASR) - Izrael skrátil karanténu pre ľudí, ktorí boli v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom SARS-CoV-2, a to z pôvodne 12 na desať dní. V nedeľu o tom podľa agentúry DPA informovalo izraelské ministerstvo zdravotníctva.Nové nariadenie o desaťdňovej karanténe začne platiť v utorok ráno. Teraz platí rozhodnutie z 1. novembra o 12-dňovej povinnej karanténe. Do 1. novembra trvala povinná karanténa pre takéto osoby 14 dní.Naďalej platí, že osoby, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanými ľuďmi a sú v povinnej izolácii, musia podstúpiť test na COVID-19 v prvý a následne aj deviaty deň svojej 10-dňovej karantény. Aby bolo možné karanténu ukončiť, obidva tieto testy musia mať negatívny výsledok, dodala DPA.Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu predtým v nedeľu informoval, že očkovanie proti chorobe COVID-19 sa v Izraeli začne skôr - už o niekoľko dní, a nie 27. decembra, ako sa pôvodne uvádzalo.Ako prví budú zaočkovaní zdravotníci. Pridá sa k nim - podľa vlastného prísľubu - aj Netanjahu, ktorý chce takto slúžiť ako príklad pre občanov.Prvá zásielka - asi osem miliónov dávok vakcíny spoločnosti Pfizer/BioNTech - dorazila do Izraela v stredu.Izrael, krajina s 9,2 miliónom obyvateľov, postupne zmierňuje obmedzenia prijaté koncom septembra pre nárast počtu infikovaných novým koronavírusom. Aj pri tomto druhom postupnom uvoľňovaní však v krajine opäť stúpa počet nakazených, čo Netanjahua viedlo k varovaniam, že Izraelu hrozí tretí lockdown.