V Izraeli sa rozozvučali sirény varujúce pred útokom z Libanonu

Jeruzalem 7. augusta (TASR) - Na severe Izraela, pozdĺž hraníc s Libanonom, sa v piatok ráno rozozvučali sirény, ktoré majú obyvateľstvo varovať pred možným raketovým útokom. Izraelská armáda, ktorá je v pohotovosti pre pretrvávajúce hrozby útoku libanonského proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, neskôr informovala, že šlo o falošný poplach.



Ako spresnil denník The Times of Israel, varovné sirény sa rozozvučali krátko po 08.30 h miestneho času na základe predpokladu, že do izraelského vzdušného priestoru vnikol neidentifikovaný dron.



Denník pripomenul, že ozbrojené sily židovského štátu rozmiestnené pozdĺž hraníc s Libanonom sú posledné viac ako dva týždne v stave vysokej pohotovosti v obave z možnej odplaty Hizballáhu za smrť jedného z jeho bojovníkov, ktorý nedávno zahynul v Sýrii pri nálete pripisovanom Izraelu.



Vo štvrtok večer sa náčelník generálneho štábu izraelskej armády Aviv Kochavi rozhodol ponechať jednotky armády na severných hraniciach Izraela v stave vysokej pohotovosti aj napriek špekuláciám, že Hizballáh by mohol odložiť avizované represálie voči Izraelu pre ničivé výbuchy, ktoré v utorok otriasli libanonskou metropolou Bejrút. Zahynulo pri nich najmenej 149 ľudí, ďalšie stovky utrpeli zranenia a tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou.



Libanonský novinár Ibráhím Amín, ktorý je považovaný za človeka blízkeho Hizballáhu, však vo štvrtok v denníku al-Achbár napísal, že táto teroristická skupina stále plánuje uskutočniť útok na Izrael, a to aj napriek výbuchom v Bejrúte.