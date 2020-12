V Izraeli sa začal tretí lockdown, dozerajú naň tisíce policajtov

Jeruzalem 27. decembra (TASR) - V Izraeli sa v nedeľu popoludní začal v poradí už tretí lockdown, ktorý má spomaliť opätovné šírenie koronavírusu. Na dodržiavanie obmedzení pohybu obyvateľstva dohliada v celej krajine zhruba 6000 policajtov, informovala agentúra DPA.



Celoštátna karanténa sa začala o 17.00 h miestneho času (16.00 h SEČ). Policajti na pouličných kontrolných stanovištiach monitorujú dodržiavanie opatrenia, v súlade s ktorým sa občania môžu od svojich domovov vzdialiť maximálne na jeden kilometer. Výnimku tvoria len nevyhnutné prípady vrátane nákupu potravín a lekárskej starostlivosti.



Súčasťou lockdownu je aj zákaz navštevovať ľudí, ktorí nepatria do okruhu blízkej rodiny. Nákupné centrá sú zatvorené a reštaurácie môžu ponúkať jedlá len prostredníctvom donáškových služieb. Školy zostávajú otvorené, fungujú však len v obmedzenom režime.



Lockdown má predbežne trvať dva týždne. Je však možné, že dôjde k jeho predĺženiu, čo podľa DPA očakávajú mnohí Izraelčania.



Izrael už minulý týždeň začal s masovým očkovaním proti koronavírusu. Očkovanie postupuje bezprecedentne rýchlo a má byť vôbec najväčšou vakcinačnou kampaňou v dejinách tejto krajiny.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu večer vo videoposolstve prisľúbil, že Izrael bude prvou krajinou na svete, ktorá sa zbaví hrozby koronavírusu. Podľa neho sa tak stane vďaka novému lockdownu aj rýchlosti očkovania, aká nemá obdobu nikde na svete. Netanjahu uviedol, že už začiatkom budúceho týždňa by sa mal denný počet zaočkovaných zvýšiť na 150.000. Takáto rýchlosť by mala umožniť, aby v priebehu 30 dní dostalo vakcínu 2.250.000 Izraelčanov.



Ide o prvú fázu kampane, v rámci ktorej očkujú najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, zdravotníkov a ľudí vo veku nad 60 rokov. Ak táto fáza prebehne úspešne a podľa plánu, Izrael by sa podľa premiéra mohol zbaviť koronavírusu v priebehu 30 dní. V záujme dosiahnutia tohto cieľa vyzval všetkých spoluobčanov, aby dodržiavali opatrenia nového striktného lockdownu.



Doposiaľ bolo v Izraeli zaočkovaných už viac ako 280.000 ľudí.