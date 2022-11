V Izraeli sa začali konzultácie o poverení zostavením vlády

Jeruzalem 9. novembra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog začal v stredu sériu konzultácií s lídrami politických strán. Na základe týchto rokovaní potom Herzog oznámi meno politika, ktorého poverí zostavením novej izraelskej vlády.



Ako uviedla agentúra AFP, konzultácie sa začali po tom, ako boli Herzogovi doručené oficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb, ktoré sa konali 1. novembra.



Na základe týchto výsledkov získal pravicový blok bývalého premiéra Benjamina Netanjahua a jeho ultraortodoxných a krajne pravicových spojencov v 120-člennom Knesete väčšinu v podobe 64 mandátov.



Blok vedený centristom Jairom Lapidom bude v parlamente zastupovať 54 poslancov.



Diskusie s lídrami parlamentných strán bude Herzog viesť do piatkového západu slnka. Meno politika, ktorého poverí zostavením vlády, oznámi zrejme v nedeľu.



Dezignovaný premiér bude mať na zostavenie svojho ministerského tímu 28 dní, v prípade potreby dostane k dispozícii ďalších 14 dní.



Očakáva sa, že novú vládu bude zostavovať Netanjahu, ktorý sa v uplynulých dňoch stretol s lídrami strán vo svojej aliancii na sondážnych rokovaniach.



Netanjahuom vedená vláda môže byť vďaka väčšine v parlamente dostatočne stabilná a súčasne môže byť aj najpravicovejšia v dejinách Izraela, konštatovala agentúra AFP.



Izraelské médiá tvrdia, že Herzog sa údajne pokúšal presvedčiť odchádzajúceho premiéra Lapida a ministra obrany Bennyho Ganca, rivalov Benjamina Netanjahua, aby s ním vytvorili kabinet národnej jednoty, čím by sa predišlo situácii, keď by do vlády vstúpili zástupcovia krajnej pravice, ako je Itamar Ben Gvir zo strany Židovská sila.



Prezident Herzog však túto informáciu poprel a v stredu uviedol, že "nepretláčal vytvorenie konkrétnej vlády" a nepodieľa sa ani na rokovaniach o jej zložení a veľkosti.