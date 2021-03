V Izraeli sa začali predčasné parlamentné voľby

Jeruzalem 23. marca (TASR) - V Izraeli sa začali v utorok predčasné parlamentné voľby - štvrté v priebehu dvoch rokov. Volebné miestnosti pre 6,5 milióna registrovaných voličov sa otvorili po celom Izraeli a na okupovanom západnom brehu rieky Jordán, informovala agentúra AFP.



Voľby sa vo veľkej miere považujú za referendum o vláde premiéra Benjamina Netanjahua v čase jeho súdnych procesov, v ktorých je obvinený z korupcie, a polemiky o tom, ako jeho vláda zvládla pandémiu vírusového ochorenia COVID-19. Voľby sa konajú po tom, čo sa vládne strany Likud a Modrá a biela (Kachol lavan) do stanoveného termínu - 23. decembra 2020 - nedokázali dohodnúť na štátnom rozpočte.



Minulý týždeň v stredu sa otvorili volebné miestnosti pre príslušníkov izraelskej armády, ktorí tak mali možnosť voliť predčasne. Možnosť hlasovať predčasne mali aj izraelskí občania v zahraničí: volebné miestnosti pre nich otvorilo 99 izraelských zastupiteľských úradov na celom svete.



Prieskumy verejnej mienky pred utorkovými predčasnými voľbami do izraelského parlamentu predpovedajú opäť vznik povolebnej patovej situácie, keďže žiadna politická strana nemá "jasnú cestu k zostaveniu väčšinovej koalície", informoval nedávno spravodajský portál The Times of Israel.



Z prieskumov vyplýva, že ak by sa vytvoril blok pravicových a náboženských strán, mal by v parlamente 51 poslancov.



Väčšinu v 120-člennom parlamente by tento blok nemal ani za predpokladu, že by sa k stranám Jednota (Likud), Sefardské združenie strážcov Tóry (Šas), Zjednotený judaizmus Tóry (Jahadut ha-Tora) pridala koalícia strán Pravica (Jamina) s deviatimi poslancami.



Strany, ktoré vylúčili vstup do vlády pod vedením súčasného premiéra a šéfa Likudu Benjamina Netanjahua, by v parlamente podľa prieskumu obsadili iba 56 poslaneckých kresiel.



Kľúčovým hráčom na povolebnej scéne bude podľa denníka The Times of Israel zrejme Islamské hnutie (Ra'am), ktoré sa tesne po vyhlásení predčasných volieb rozišla s Arabským hnutím za obnovu (Ta'al) zastupujúcim tiež záujmy izraelských Arabov.