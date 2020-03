V Izraeli sa začali tretie parlamentné voľby za 11 mesiacov

Jeruzalem 2. marca (TASR) - V Izraeli sa v pondelok začali tretie parlamentné voľby v priebehu 11 mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP.



Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ). Tzv. exit polls budú známe okamžite po uzavretí miestností o 22.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Čiastkové neoficiálne výsledky budú potom zverejňovať priebežne počas sčítavania hlasov.



Opakované parlamentné voľby sa konajú v dôsledku toho, že po voľbách z 9. apríla a 17. septembra 2019 sa lídrovi žiadnej z parlamentných strán nepodarilo medzi 120 poslancami Knesetu zozbierať 61 hlasov na podporu potenciálnej koalície.



Favoritmi volieb sú - tak ako v predchádzajúcich hlasovaniach - pravicová strana Jednota (Likud) vedená úradujúcim premiérom Benjaminom Netanjahuom a centristická koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) na čele s Bennym Gancom.



Očakáva sa, že žiadna z nich opäť nedosiahne dostatočný počet percent na samostatné vládnutie, takže sa budú znova musieť snažiť vytvoriť v parlamente koalíciu.



Politológovia však upozorňujú, že na rozdiel od uplynulých dvoch kôl volieb je teraz situácia iná: Netanjahu je totiž od novembra minulého roku obvinený z podvodu, zneužitia dôvery a podplácania. Netanjahu vinu odmieta. V histórii Izraela je to prvýkrát, čo bude musieť úradujúci predseda vlády čeliť obvineniu z korupcie.



Napriek tejto kauze podpora Netanjahuovej strany Likud u voličov pred voľbami neklesla, rozdiel medzi nimi bol jeden-dva mandáty a v posledných dňoch sa Likud dotiahol na Gancov blok.



Predpokladá sa, že pomyselným jazýčkom po voľbách bude opäť formácia Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) exministra obrany Avigdora Liebermana, ktorá odmieta spolupracovať so stranami izraelských Arabov i náboženskými stranami.



Priebeh volieb, najmä účasť v nich, zrejme ovplyvnia aj obavy z nového koronavírusu po tom, ako sa Izraeli potvrdila nákaza u siedmich ľudí a následne sa objavili aj falošné správy o údajnej epidémii.



Izraelské úrady už medzičasom požiadali asi 5600 občanov, ktorí boli v kontakte s nakazenými osobami alebo cestovali do krajín, kde je epidémia koronavírusu, aby nevychádzali a zostali v dobrovoľnej karanténe. Takíto voliči budú môcť odovzdať svoj hlas v špeciálne pre nich vyhradených volebných miestnostiach.