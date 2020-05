V Izraeli sa znovu otvorili všetky školy

Tel Aviv 17. mája (TASR) - V Izraeli sa v nedeľu znovu otvorili všetky školy. Došlo k tomu v rámci uvoľňovania obmedzení, ktoré zaviedli v krajine v polovici marca v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu, informuje agentúra DPA.



Minister školstva Rafi Perec označil otvorenie škôl za ekonomicky nevyhnutné, keďže rodičom umožní vrátiť sa do práce. "Nepochybujem o tom, že toto je veľký krok, ktorý nám pomôže dostať sa z krízy," uviedol vo vyhlásení.



Rodičia musia svojim deťom ešte pred vstupom do školy odmerať telesnú teplotu a podpísať aj povinné zdravotné vyhlásenie. Žiaci navštevujúci štvrté a vyššie ročníky musia v škole nosiť na tvárach rúška.



V krajine ešte zostalo zatvorených zopár škôl, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, kde stále evidujú vysoký počet ľudí nakazených koronavírusom.



K otvoreniu škôl došlo v nedeľu, ktorá je v Izraeli považovaná za začiatok týždňa. Pred dvoma týždňami sa mohli do lavíc vrátiť žiaci prvých troch ročníkov základných a tiež posledných dvoch ročníkov stredných škôl - pripravujúcich sa na záverečné skúšky.



Od tohto času, a teda za ostatné dva týždne, v Izraeli pribudlo v Izraeli len 415 prípadov infekcie. Krajina začala postupne uvoľňovať obmedzenia od konca apríla.



V Izraeli s 9,2 miliónmi obyvateľov dosiaľ zaznamenali 16.607 prípadov infekcie a 271 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Z ochorenia sa tam vyliečilo už 12.884 ľudí.



Pandémia ťažko zasiahla množstvo tamojších firiem a mnohí zamestnanci boli poslaní na nútené neplatené dovolenky, pričom rapídne stúpla nezamestnanosť - bez práce je v krajine aktuálne vyše milióna ľudí.