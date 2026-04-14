V Izraeli si dvoma minútami ticha pripomenuli obete holokaustu
Autor TASR
Jeruzalem 14. apríla (TASR) - Naprieč Izraelom sa v utorok rozozvučali sirény pri príležitosti Dňa pamiatky holokaustu (Jom ha-šoa). Genocídu šiestich miliónov Židov nacistickým Nemeckom si Izraelčania pripomenuli dvomi minútami ticha, počas ktorých sa prakticky zastavil život v krajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Na dve minúty o 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ) obyvatelia prerušili svoje každodenné povinnosti v domácnostiach i vo firmách. Na cestách sa zastavili autá a autobusy, mnohí ľudia vystúpili a rovnako ako chodci ticho stáli so sklonenými hlavami.
Hoci OSN vyhlásila za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 27. január, deň oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime, v Izraeli si holokaust pripomínajú podľa židovského kalendára 27. dňa mesiaca nisan, keď vrcholilo povstanie vo varšavskom gete. Tento deň pripadá na apríl alebo máj gregoriánskeho kalendára.
Po dvoch minútach ticha sa začala aj oficiálna spomienková ceremónia v areáli jeruzalemského pamätníka holokaustu Jad va-šem za účasti štátnych predstaviteľov.
Podľa izraelských úradov v súčasnosti v krajine žije približne 111.000 ľudí, ktorí prežili holokaust.
Tohtoročná spomienka na obete sa koná počas krehkého dvojtýždňového prímeria medzi Izraelom a Iránom. Izraelské orgány upresnili, že siréna pri spomienkovej ceremónii bude vydávať jeden nepretržitý tón, na rozdiel od výstražných sirén varujúcich pred raketovými útokmi, ktorej tóny opakovane stúpajú a klesajú.
„Iránskemu režimu sme zasadili najtvrdšiu ranu v jeho histórii. Je slabší ako kedykoľvek predtým,“ povedal pri príležitosti spomienkového dňa izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Keby sme nekonali, názvy ako Natanz, Fordó, Isfahán a Parčín sa mohli stať synonymom hrôzy ako Osvienčim, Treblinka, Majdanek a Sobibor,“ prirovnal Netanjahu iránske jadrové zariadenia k nacistickým vyhladzovacím táborom.
