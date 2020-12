V Izraeli spustili očkovanie proti chorobe COVID-19

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od výrobcu Pfizer/BioNtech v priamom televíznom prenose v zdravotníckom stredisku Šeba pri Tel Avive v sobotu 19. decembra 2020. Izraelský premiér, ktorý sa nechal zaočkovať spolu s ministrom zdravotníctva, tak spustil očkovaciu kampaň v krajine. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 20. decembra (TASR) - Izrael začal v nedeľu s očkovaním verejnosti proti infekčnej chorobe COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.Izrael tvrdí, že od spoločností Pfizer a Moderna zabezpečil dostatočné množstvo dávok vakcín pre veľkú časť svojich obyvateľov. Ako prví sa budú môcť zaočkovať zdravotníci, ďalej Izraelčania, ktorí patria do rizikových skupín a ľudia nad 60 rokov.Medzi prvými, ktorým vakcínu v nedeľu aplikovali, bol 81-ročný izraelský prezident Reuven Rivlin. Na Twitteri vyzval Izraelčanov, aby sa dali zaočkovať.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa spolu s izraelským ministrom zdravotníctva Julim Edelsteinom nechal zaočkovať v priamom televíznom prenose už v sobotu večer.uviedol Netanjahu (71) vo vysielaní.Miestne média informovali, že začiatok očkovacej kampane sprevádzali aj problémy. Podľa agentúry DPA sa pred odbernými miestami vo veľkých mestách tvorili dlhé rady.Podľa pôvodných plánov sa vakcinačná kampaň v Izraeli mala začať 27. decembra. Prvé vakcíny doviezli do Izraela pred týždňom a Netanjahu následne informoval, že denne môže byť zaočkovaných 60.000 ľudí.Izrael zažil po zvládnutej prvej vlne epidémie relatívne pokojné leto, ale v septembri došlo k prudkému nárastu počtu infikovaných, čo malo za následok vyhlásenie druhého lockdownu. Vďaka nemu sa podarilo počet infikovaných zraziť z 9000 na 200 prípadov denne. V októbri vláda začala postupne uvoľňovať obmedzenia, čo však viedlo k opätovnému nárastu počtu infikovaných. Vláda uviedla, že ak nové obmedzenia nebudú mať žiadny účinok, do troch týždňov bude nutné opäť vyhlásiť lockdown.Podľa údajov izraelského ministerstva bolo v krajine od februára zaznamenaných 370.000 prípadov nákazy koronavírusom. V krajine s približne deviatimi miliónmi ľudí zomrelo v dôsledku nákazy vyše 3000 ľudí.