V Izraeli v prvom čítaní podporili návrh na rozpustenie parlamentu
Autor TASR
Tel Aviv 2. júna (TASR) - Izraelskí poslanci v utorok v prvom čítaní podporili návrh na rozpustenie parlamentu a pripravenie pôdy pre pravdepodobné predčasné voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tento návrh, ktorý predložila koalícia premiéra Benjamina Netanjahua, podporilo 106 zo 120 poslancov. Zvyšní poslanci sa nezúčastnili na hlasovaní.
Návrh je ešte potrebné schváliť v dvoch ďalších čítaniach, pričom v prípade schválenia by sa v období od 8. septembra do 20. októbra konali parlamentné voľby.
V Izraeli sa majú voľby konať do 27. októbra, keď sa skončí súčasné volebné obdobie.
„Dokončili sme plné štyri roky, čo je v izraelskej politike výnimočný úspech a pracovali sme tvrdo, aby sme dosiahli tento bod,“ uviedol vo vyhlásení predseda koaličného poslaneckého klubu Ofir Kac. „Tento Kneset schválil viac ako 520 zákon a deväť rozpočtov. V praxi sme to vydržali až do samého konca,“ dodal.
Koalícia predložila tento návrh v čase, keď je Netanjahu vystavený rastúcemu tlaku ultraortodoxných strán a jeho pravicová koalícia sa podľa AFP javí byť čoraz náchylnejšia na rozpad.
Ultraortodoxné strany obviňujú Netanjahua z toho, že nesplnil sľub prijať zákon, ktorý by zaručil trvalé oslobodenie od povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných študentov ješív.
Netanjahu sa prvýkrát ujal úradu v roku 1996 a pri moci je dovedna 18 rokov; je tak najdlhšie úradujúcim izraelským premiérom. Potvrdil, že sa bude uchádzať o ďalšie funkčné obdobie.
Mnoho Izraelčanov podľa AFP viní Netanjahua zo zodpovednosti za bezpečnostné zlyhania, ktoré umožnili militantnom z palestínskeho hnutia Hamas podniknúť 7. októbra 2023 útok na Izrael.
Netanjahu je taktiež ako prvý úradujúci izraelský premiér obžalovaný z trestného činu. Popiera obvinenia z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery, ktorým čelí na základe vyšetrovania z roku 2019.
Na základe prieskumu z minulého mesiaca, ktorý zverejnila izraelská televízna stanica Kan, je Netanjahuova strana Likud tesne pred Bejahad - spoločnou kandidátkou opozičného lídra a expremiéra Jaira Lapida a bývalého premiéra Naftaliho Benneta. Zdá sa však, že ani jedna z nich si nebude schopná zabezpečiť väčšinu v parlamente, informuje AFP.
